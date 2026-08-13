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印尼觀光客續增 台灣推穆斯林友善旅遊強化吸引力

中央社／ 泗水13日專電

印尼赴台旅遊持續成長，駐泗水辦事處處長林文俊向中央社表示，印尼今年截至目前已有約22萬人次赴台，較去年同期增加約9%，顯示印尼赴台旅遊市場持續回溫。

為拓展印尼旅遊市場，交通部觀光署委託台灣觀光協會12日在印尼第2大城泗水（Surabaya）舉辦台灣觀光推廣會，邀集當地旅遊業者及媒體代表參與，盼透過業者交流及媒體報導，讓當地進一步了解台灣旅遊。

工作經商轉向旅遊 印尼觀光客增加

根據交通部觀光署統計，2025年印尼赴台旅客達23萬5148人次，較2024年成長4.75%；印尼整體出境旅遊市場同樣回溫，2025年出境旅遊人次達916萬5894人次，較2024年增加2.39%。

林文俊接受中央社採訪表示，近年印尼民眾對台灣的印象逐漸從工作、經商轉向家庭旅遊。他指出，台灣社會環境與物價相對穩定，加上印尼主流媒體普遍認為台灣是性價比較高的旅遊目的地，帶動赴台旅遊成長。

穆斯林友善 赴台簽證更便利

駐雅加達台灣觀光服務處主任周士弼致詞表示，打造穆斯林友善旅遊環境是台灣拓展印尼旅遊市場的重要工作；台灣將持續增加清真認證餐廳、穆斯林友善旅館及祈禱室等設施，提升穆斯林旅客來台旅遊的便利性。

隨著印尼赴台旅遊人次增加，赴台簽證費用及便利措施也受到關注。駐泗水辦事處處長林文俊向中央社指出，台灣一般停留簽證費用維持50美元（約新台幣1613元），近期以印尼盾計價的申請費調整主要反映匯率變化，相較赴台機票、住宿及其他旅遊支出，對整體旅遊成本影響有限。

他說，外交部與交通部觀光署合作推動「觀宏專案」，符合條件的印尼團體旅客可透過團體簽證便利措施縮短申請時間；符合資格的印尼民眾也能線上申請旅遊入境許可憑證（Travel Authorization Certificate，TAC），便利赴台旅遊。

台灣觀光推廣活動預計14日至16日轉往雅加達LippoMall Puri購物中心舉辦台灣旅展；相較泗水場以旅遊業者交流及合作為主，雅加達場則面向一般消費者，透過台灣主題展區、互動活動及旅遊資訊展示接觸當地民眾，進一步拓展台灣旅遊市場。

印尼 穆斯林 觀光

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