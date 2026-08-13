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周末假期泡湯…賈新興：水氣顯著移入防長時間強降雨 歐美極端熱浪肆虐

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周六、周日水氣顯著移入，台南以南地區雨勢大，防長時間強降雨；其它地區大氣極不穩定，午後短暫雷陣雨非常明顯。聯合報系資料照
周六、周日水氣顯著移入，台南以南地區雨勢大，防長時間強降雨；其它地區大氣極不穩定，午後短暫雷陣雨非常明顯。聯合報系資料照

西南風影響，天氣不穩定。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，高溫悶熱只剩下今天，這個周末全台天氣極不穩定，假期活動要泡湯了。同時歐美「熱穹頂效應」全面發威，正遭受極端熱浪侵襲。

賈新興說，今天維持高溫悶熱，明天起隨水氣增多、高溫稍緩。周六、周日水氣顯著移入，台南以南地區雨勢大，防長時間強降雨；其它地區大氣極不穩定，午後短暫雷陣雨非常明顯。周末前往山區或溪邊特別注意安全。

逐日天氣趨勢，他表示，今天起至周日受偏強西南季風影響，明天，台南以南有局部雨，午後除竹苗有零星短暫雨，其它地區有短暫陣雨。周六，台南以南有局部雨，午後各地有局部短暫雨。周日，苗栗以南有陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。

下周一至下周六，受低壓帶影響。賈新興說，下周一，西半部、基隆至東北角有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周二，恆春半島、基隆至宜蘭有零星短暫雨，午後苗栗以南及宜花東有局部短暫陣雨。下周三，各地沿海有零星短暫雨，午後新竹以南、大台北東半部及宜花東有局部短暫陣雨。

他說，下周四，嘉義以北有局部短暫雨，午後除宜蘭有零星短暫雨，其它地區有局部短暫雨。下周五，恆春半島有短暫雨，午後新竹以南及花東有局部短暫雨。下周六，嘉義以南及台東有局部雨，午後除花東有零星短暫雨，其它地區有局部短暫陣雨。

至於海外天氣，賈新興表示，熱穹頂效應發威 ‧ 歐美極端熱浪肆虐，歐洲受強烈高壓熱穹頂壟罩，正式迎來第5波極端熱浪至周日。北美方面，美國東南、阿拉斯加及加拿大西北地區，同時陷入高溫熱浪警報，影響至下周二。

日韓海外旅遊天氣提醒，他說，受到低壓系統移入影響，韓國釜山及濟州島周日天氣不穩定，易有局部強降雨與陣雨，周日前往當地的旅客密切留意風雨狀況。日本未來1周受午後熱對流發展影響，日本各地需特別留意局部午後雷陣雨，出門記得隨身攜帶晴雨傘。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

熱穹頂效應發威 ‧ 歐美極端熱浪肆虐，歐洲受強烈高壓熱穹頂壟罩，正式迎來第5波極端熱浪至周日。圖／取自賈新興臉書
熱穹頂效應發威 ‧ 歐美極端熱浪肆虐，歐洲受強烈高壓熱穹頂壟罩，正式迎來第5波極端熱浪至周日。圖／取自賈新興臉書

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