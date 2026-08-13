快訊

影／數千萬人仰望天空！罕見日落日全食現身歐洲 夕陽幾乎消失

Google Pixel Tag藍牙追蹤器登場！11月開賣比蘋果貴9元 這些手機無緣使用

NBA史上最強大三元製造機 衛斯布魯克宣布退休結束18年生涯

聽新聞
0:00 / 0:00

西南風環境 氣象署1張圖秒懂降雨的日夜四部曲

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
西南風吹，降雨的日夜四部曲。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專
西南風吹，降雨的日夜四部曲。圖／取自「報天氣 - 中央氣象署」臉書粉專

在夏季，台灣有時候會受到西南風的影響，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，當大環境的西南風遇上局部地區的海陸風，降雨有日夜四部曲。

氣象署表示，首先是夜間凌晨，西南風與陸風交會，夜間陸風增強（由陸地往海上吹），遇上環境的西南風（由海上往陸地吹），兩者在中南部近海或沿海陸地交會、形成對流，開始出現降雨。如果對流是從海面上發展，接近陸地時可能會逐漸增強。

接著的晨間上午，對流成熟，沿海平原驟雨。氣象署表示，這種型態的對流雲，一般在清晨到上午發展最為旺盛，常在上班上課的通勤時段為中南部沿海、平原地區帶來驟雨。

而上午至午間，陸風減弱，對流雲往內陸移動。氣象署說，白天之後陸風逐漸減弱、海風增強，對流雲往內陸推進，水氣較少時會漸漸消散，但水氣較多或風力較強時，沿山坡爬升的西南風會受熱力作用加強，形成新的對流雲。此外，其他區域同時受熱力作用影響，山區、近山區也開始有對流雲發展。

在下午至傍晚，熱力作用，午後雷陣雨。氣象署表示，山區、近山區受熱力作用影響，容易出現午後雷陣雨，並常往下風處北北基宜花地區擴展。中南部沿海平原這個時段降雨通常相對較趨緩，不過，如果是水氣比較豐沛的時候，有時也還是會有幾陣短暫的降雨出現。到了入夜之後，陸風再次增強，新的循環就開始。

至於各地的天氣，氣象署表示，中南部平地，下雨的時段主要從入夜後開始，通常晨間到上午最明顯，有時也會延續到中午。山區、北北基宜花平地，近中午開始有午後雷陣雨發展，雨勢影響至下午到傍晚，有時會持續到剛入夜的時候。台東平地、桃竹苗平地，多雲到晴為主，降雨機率較低，但鄰近山區的地方還是要注意午後雷陣雨。澎金馬，多數時間以多雲到晴為主，但鄰近區域有時會有對流通過，偶爾會帶來一點短暫雨。

氣象署表示，沒有下雨的時候，感受也還是頗為高溫悶熱，尤其雙北地區、花東縱谷要留意36度左右的高溫出現。除了西南風與海陸風的日夜變化外，實際降雨狀況也會受到風場的角度、強弱變化，以及地形、水氣量多寡等等多重因素影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣象署

延伸閱讀

雙颱共存！未來1周雷雨突襲中南部 北部午後熱對流

台中以南今雷雨突襲 南卡颱風將生成 觀察周末是否影響日本關東

中南部大雨開轟 吳德榮：今起至周六天氣不穩定 南卡颱風未必襲日本

酷暑熱到爆 專家：今體感溫度一舉衝破42度 午後對流顯著

相關新聞

今體感溫度衝破42度！午後對流顯著恐局部大雨

今天的天氣持續受到西南風影響，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，南部地區不定時仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機會。

中南部大雨開轟 吳德榮：今起至周六天氣不穩定 南卡颱風未必襲日本

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南投及雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

鬼門開追流星雨…擎天崗昨晚車流塞爆「排隊至少100台」 光害雲厚抱憾

全台各地不少民眾昨晚上山爭睹英仙座流星雨，其中的熱門觀星地點擎天崗，更出現明顯車流和人潮。Threads網友昨晚PO出擎天崗的塞車影片，「排隊至少100台」。另也有網友發文抱怨，「車超多，全塞住，山上光害堪比地下，停車場一直進進出出，閃得眼睛快瞎了」。

西南風環境 氣象署1張圖秒懂降雨的日夜四部曲

在夏季，台灣有時候會受到西南風的影響，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，當大環境的西南風遇上局部地區的海陸風，降雨有日夜四部曲。

凌晨3時54分屏東縣近海規模4.4顯著有感地震 最大震度3級

中央氣象署發布第54號顯著有感地震報告，今天凌晨3時54分，在屏東縣政府南南東方91.7公里，位於屏東縣近海，發生芮氏規模4.4有感地震，地震深度40.2公里。

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

2026年8月13日凌晨3時54分，屏東縣近海發生芮氏規模4.4地震，最大震度為墾丁3級，震源深度40.2公里。此次地震在臺東、臺南及中部部分縣市也有輕微震感。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。