西南風環境 氣象署1張圖秒懂降雨的日夜四部曲

在夏季，台灣有時候會受到西南風的影響，中央氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」表示，當大環境的西南風遇上局部地區的海陸風，降雨有日夜四部曲。

氣象署表示，首先是夜間凌晨，西南風與陸風交會，夜間陸風增強（由陸地往海上吹），遇上環境的西南風（由海上往陸地吹），兩者在中南部近海或沿海陸地交會、形成對流，開始出現降雨。如果對流是從海面上發展，接近陸地時可能會逐漸增強。

接著的晨間上午，對流成熟，沿海平原驟雨。氣象署表示，這種型態的對流雲，一般在清晨到上午發展最為旺盛，常在上班上課的通勤時段為中南部沿海、平原地區帶來驟雨。

而上午至午間，陸風減弱，對流雲往內陸移動。氣象署說，白天之後陸風逐漸減弱、海風增強，對流雲往內陸推進，水氣較少時會漸漸消散，但水氣較多或風力較強時，沿山坡爬升的西南風會受熱力作用加強，形成新的對流雲。此外，其他區域同時受熱力作用影響，山區、近山區也開始有對流雲發展。

在下午至傍晚，熱力作用，午後雷陣雨。氣象署表示，山區、近山區受熱力作用影響，容易出現午後雷陣雨，並常往下風處北北基宜花地區擴展。中南部沿海平原這個時段降雨通常相對較趨緩，不過，如果是水氣比較豐沛的時候，有時也還是會有幾陣短暫的降雨出現。到了入夜之後，陸風再次增強，新的循環就開始。

至於各地的天氣，氣象署表示，中南部平地，下雨的時段主要從入夜後開始，通常晨間到上午最明顯，有時也會延續到中午。山區、北北基宜花平地，近中午開始有午後雷陣雨發展，雨勢影響至下午到傍晚，有時會持續到剛入夜的時候。台東平地、桃竹苗平地，多雲到晴為主，降雨機率較低，但鄰近山區的地方還是要注意午後雷陣雨。澎金馬，多數時間以多雲到晴為主，但鄰近區域有時會有對流通過，偶爾會帶來一點短暫雨。

氣象署表示，沒有下雨的時候，感受也還是頗為高溫悶熱，尤其雙北地區、花東縱谷要留意36度左右的高溫出現。除了西南風與海陸風的日夜變化外，實際降雨狀況也會受到風場的角度、強弱變化，以及地形、水氣量多寡等等多重因素影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。