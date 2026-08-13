鬼門開追流星雨…擎天崗昨晚車流塞爆「排隊至少100台」 光害雲厚抱憾

全台各地不少民眾昨晚上山爭睹英仙座流星雨，其中的熱門觀星地點擎天崗，更出現明顯車流和人潮。Threads網友昨晚PO出擎天崗的塞車影片，「排隊至少100台」。另也有網友發文抱怨，「車超多，全塞住，山上光害堪比地下，停車場一直進進出出，閃得眼睛快瞎了」。

YouTube頻道「陽明山國家公園管理處INFO」的即時影像，山上各停車場昨晚都爆滿，車流不間斷，直到今天凌晨1、2時許，人潮、車潮才逐漸散去。

Threads網友分享的影片，可見通往擎天崗的山路車流壅塞。其他網友留言，「我剛剛就是卡在車陣中，嚇爛，還好我前面的車迴轉，我馬上跟進一起離開」、「那麼多車，哪來的流星雨，流星大燈還差不多」、「流星雨比鬼門開熱門」、「流星雨是指下山的車燈像流星一樣嗎」、「亮成這樣，流星掉下來了嗎？」

也有網友說，「剛下來。還好我騎機車。山上都是雲。可惡」、「雲太厚了，剛下山到家」、「不去觀音山，一堆人跑來這邊真的不懂，觀音山不會塞車，又沒光害」、「這次北海岸人很少，我頗驚訝的，白沙灣就能看到了」。

氣象署表示，英仙座流星雨是年度中最受歡迎的流星雨，出現於每年的7月17日至8月24日之間，在8月13日流星數量會達到最大值。今年極大期預估將發生在台灣時間的今天上午10時，極大期的平均ZHRs註為100。在昨晚10時輻射點升起至今天天亮前，均有機會見到較多的英仙座流星出現。

由於月相為新月，氣象署表示，因此今年的觀測條件佳，幸運的話有機會每小時可見數十顆流星。觀測流星最好地點建議在少光害且視野廣的地方，流星的出現並不限於任何方位，亦即夜空中的任何區域均有可能看到隨機出現的流星。