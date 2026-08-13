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中南部大雨開轟 吳德榮：今起至周六天氣不穩定 南卡颱風未必襲日本

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照
西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。聯合報系資料照

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南投及雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六季風環流維持了台灣附近的西南風及其從南海輸送的水氣，持續大氣不穩定的型態。迎風面西南部有局部降雨，大氣不穩定，中部以北午後亦有局部雷陣雨的機率，有較大雨勢。

溫度方面，他說，中部以北未降雨前及東半部白天晴熱，應注意防曬、防中暑。今天北部24至37度、中部24至36度、南部24至35度、東部24至36度。

吳德榮表示，周日至下周六季風環流已減弱西移，台灣附近轉變為低壓帶影響，水氣仍很多，持續大氣不穩定的型態，各地偶有局部降雨，午後常有強對流發展，白天未降雨前仍偏熱。因強對流常伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨等劇烈天氣，要注意短期的天氣訊息及特報。

關於颱風消息，他說，根據中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，西北太平洋僅剩第17號颱風南卡，因垂直風切大，將維持最弱的等級，並環繞季風環流，往日本東方海面前進。第4天起季風環流減弱西移，南卡颱風轉偏北而行，未必襲日，與台灣亦無關。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今晨4時累積雨量圖（左圖）顯示，西南部已有局部降雨。氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）顯示，輕颱南卡將環繞季風環流，往日本東方海面前進，第4天起季風環流減弱西移，南卡颱風轉偏北而行。圖／取自「洩天機教室」專欄
今晨4時累積雨量圖（左圖）顯示，西南部已有局部降雨。氣象署路徑潛勢預測圖（右圖）顯示，輕颱南卡將環繞季風環流，往日本東方海面前進，第4天起季風環流減弱西移，南卡颱風轉偏北而行。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 颱風 日本

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