凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

2026年8月13日凌晨3時54分22秒，位於屏東縣政府南南東方約91.7公里的屏東近海發生一場芮氏規模4.4的有感地震。此次地震屬於淺層地震，震源深度約40.2公里，最大震度為3級，主要影響屏東縣墾丁地區。地震發生時，該區域房屋震動明顯，碗盤及門窗可能產生響聲，懸掛物晃動，靜止中的車輛亦明顯搖晃。

最大震度3級地區:屏東縣

3級地震時，民眾多能清楚感受到搖晃，建議保持冷靜，避免慌張。室內應盡速躲避至堅固家具下，並避免靠近窗戶或易碎物品。地震過後，應檢查居家環境有無損壞，如瓦斯管線破損須立即通報並開窗通風，確保家中安全。

最大震度1級地區:臺東縣、臺南市、雲林縣、彰化縣

1級為微震，多數民眾僅在靜止時感受到輕微搖晃，通常不會造成建築物或生活影響。此類輕微震動提醒民眾持續關注官方發布的地震訊息，準備好個人及家庭防震計畫。

此次地震規模屬中小型，且震源深度適中，未有災害通報。建議民眾仍應遵守基本防震守則，遇地震時以「趴下、掩護、穩住」為行動原則，確保自身安全。同時請留意可能發生的餘震，保持通訊暢通並聽從政府相關單位的指示。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）