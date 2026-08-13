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凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級
2026年8月13日凌晨3時54分22秒，位於屏東縣政府南南東方約91.7公里的屏東近海發生一場芮氏規模4.4的有感地震。此次地震屬於淺層地震，震源深度約40.2公里，最大震度為3級，主要影響屏東縣墾丁地區。地震發生時，該區域房屋震動明顯，碗盤及門窗可能產生響聲，懸掛物晃動，靜止中的車輛亦明顯搖晃。
最大震度3級地區:屏東縣
3級地震時，民眾多能清楚感受到搖晃，建議保持冷靜，避免慌張。室內應盡速躲避至堅固家具下，並避免靠近窗戶或易碎物品。地震過後，應檢查居家環境有無損壞，如瓦斯管線破損須立即通報並開窗通風，確保家中安全。
最大震度1級地區:臺東縣、臺南市、雲林縣、彰化縣
1級為微震，多數民眾僅在靜止時感受到輕微搖晃，通常不會造成建築物或生活影響。此類輕微震動提醒民眾持續關注官方發布的地震訊息，準備好個人及家庭防震計畫。
此次地震規模屬中小型，且震源深度適中，未有災害通報。建議民眾仍應遵守基本防震守則，遇地震時以「趴下、掩護、穩住」為行動原則，確保自身安全。同時請留意可能發生的餘震，保持通訊暢通並聽從政府相關單位的指示。
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