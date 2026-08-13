快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
08/13-03:54屏東縣近海發生規模4.4有感地震
08/13-03:54屏東縣近海發生規模4.4有感地震

2026年8月13日凌晨3時54分22秒，位於屏東縣政府南南東方約91.7公里的屏東近海發生一場芮氏規模4.4的有感地震。此次地震屬於淺層地震，震源深度約40.2公里，最大震度為3級，主要影響屏東縣墾丁地區。地震發生時，該區域房屋震動明顯，碗盤及門窗可能產生響聲，懸掛物晃動，靜止中的車輛亦明顯搖晃。

最大震度3級地區:屏東縣

3級地震時，民眾多能清楚感受到搖晃，建議保持冷靜，避免慌張。室內應盡速躲避至堅固家具下，並避免靠近窗戶或易碎物品。地震過後，應檢查居家環境有無損壞，如瓦斯管線破損須立即通報並開窗通風，確保家中安全。

最大震度1級地區:臺東縣、臺南市、雲林縣、彰化縣

1級為微震，多數民眾僅在靜止時感受到輕微搖晃，通常不會造成建築物或生活影響。此類輕微震動提醒民眾持續關注官方發布的地震訊息，準備好個人及家庭防震計畫。

此次地震規模屬中小型，且震源深度適中，未有災害通報。建議民眾仍應遵守基本防震守則，遇地震時以「趴下、掩護、穩住」為行動原則，確保自身安全。同時請留意可能發生的餘震，保持通訊暢通並聽從政府相關單位的指示。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

屏東 墾丁 地震

延伸閱讀

臺東近海規模4.0輕震 有感搖晃報告

日本長崎與熊本地震 規模推估4.9無海嘯威脅

哥倫比亞7.4強震已知254死 救援隊爭分奪秒搜尋生還者

熊本強震後住宿狂退訂…台灣旅客照赴約 留「1紙條」暖哭老闆

相關新聞

疊單計酬退讓⋯ Uber Eats每單服務費增4-6元

「外送員權益保障及外送平台管理法」上路未滿月，Uber Eats就爆出將疊單工時砍半、導致外送員報酬短少的爭議，引發工會強烈不滿，發動一案一罰的檢舉大隊，勞動部也強硬點名Uber Eats違法。為此，Uber Eats昨天表示，已依主管機關勞動部意見計算疊單基本報酬，八月十七日正式適用。

成本轉嫁⋯Uber Eats三度調漲 民眾跳腳

「外送員權益保障及外送平台管理法」上個月廿一日上路，不過Uber Eats在外送專法上路前，已先公告調漲Uber One會員費，外送合作商家服務費也同步調漲二點五個百分點，如今用戶訂單服務費又再增加，也讓不少消費者大喊吃不消，抱怨想要刪Ａｐｐ。

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

2026年8月13日凌晨3時54分，屏東縣近海發生芮氏規模4.4地震，最大震度為墾丁3級，震源深度40.2公里。此次地震在臺東、臺南及中部部分縣市也有輕微震感。

中南部大雨開轟 吳德榮：今起至周六天氣不穩定 南卡颱風未必襲日本

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南投及雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

凌晨3時54分屏東縣近海規模4.4顯著有感地震 最大震度3級

中央氣象署發布第54號顯著有感地震報告，今天凌晨3時54分，在屏東縣政府南南東方91.7公里，位於屏東縣近海，發生芮氏規模4.4有感地震，地震深度40.2公里。

樂齡友善飲食調查 台壽：孤食成健康老化警訊

吃飯有人陪，真的比較香。中信金旗下台灣人壽攜手台灣最大熟齡媒體遠見天下50+共同發布「樂齡友善飲食調查」，發現逾五成樂齡族處於孤食或老老共餐狀態；50.4%樂齡族坦言，一個人吃飯就會隨便吃；近六成（58.4%）認為「逗陣呷飯」最能提升食慾，顯見結合家庭陪伴、社區支持及友善服務，樂齡族才能真正擺脫寂寞餐桌，吃得健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。