健康主題館／腦瘤難篩、難預防 好發30至50歲

52歲的王先生，在公司例行健康檢查時，意外發現「甲狀腺癌」，經過治療以為生活逐漸回到正軌時，不到半年又檢查出罹患「神經膠質瘤」。「半年內二度罹癌，簡直晴天霹靂，是身心的巨大折磨。」他曾崩潰痛哭，在接受清醒開顱手術後，除了精準保護正常神經功能，存活期與生活品質也獲得改善。

台灣神經腫瘤學學會提醒，出現持續性頭痛、肢體無力、語言障礙或癲癇發作，盡早就醫。記者廖靜清／攝影

台灣神經腫瘤學學會理事長、基隆長庚醫院外科部部長陳品元表示，腦瘤雖不是常見的腫瘤，但可能發生在任何年齡，目前形成的原因尚不清楚，無法篩檢也難以預防。根據統計，台灣每年新診斷惡性腦瘤約700多人，其中IDH基因突變膠質瘤約占2成多，患者多在30至50歲確診，正值事業顛峰與家庭支柱時期。

壓迫大腦重要區域 恐長期與疾病共存

陳品元說，這類腫瘤生長速度相對較慢，但患者可能需要長期與疾病共存。過去手術後若不需立即接受放化療，主要採取定期影像追蹤。但神經膠質瘤具有浸潤性，手術未必能完全清除腫瘤細胞，患者也常承受「不知道什麼時候會再長大」的心理壓力。

「腦瘤不論良性或惡性，只要成長到一定大小，就會壓迫大腦重要區域。」陳品元說，腦瘤在初期可能僅偶有頭痛、輕微嘔吐，漸漸發生視力或聽力受損、肢體無力、步態不穩等神經症狀，中晚期則因顱內壓升高引發劇烈頭痛、癲癇等急症。

IDH基因突變最多 精準治療找到突破

陳品元指出，每4個腦瘤就有1個屬於IDH基因突變膠質瘤，即使腫瘤因治療而獲得控制，病友仍然承受復發與惡化隱憂。近年研究發現，部分神經膠質瘤帶有IDH1或IDH2基因突變，也成為精準治療的重要突破口。新型口服標靶藥物可針對IDH1、IDH2突變發揮作用，抑制腫瘤生長。

IDH基因突變是低惡性度神經膠質瘤的重要致病機轉之一。長庚醫院神經科學研究中心教授魏國珍表示，新型IDH口服標靶藥物能穿透血腦屏障，鎖定IDH驅動機轉，減少異常代謝物2-HG產生，意味治療不再只能等疾病進展後才介入，而有機會提前控制腫瘤。

魏國珍表示，神經膠質瘤患者治療滿2年時，估計逾8成患者仍存活且尚未需要再次手術、放療或化療，癲癇發作頻率也明顯下降。對年輕患者而言，延後放化療不只是醫療數字，更代表有機會維持工作、家庭及原有生活品質。

特定工作較易罹患 若不明癲癇速就醫

陳品元表示，目前沒有明確、可供一般民眾避開的神經膠質瘤危險因子，「可能與遺傳、環境、物理、化學或病毒感染等因素有關。」研究發現，從事某些特定工作的人比較易得腦瘤，例如加油站、橡膠工廠、防腐劑處理等。

陳品元說，腦瘤不像部分癌症已有成熟的族群篩檢模式，家族性腦癌同樣相當少見，現階段難以透過常規篩檢預防。若出現不明原因癲癇、持續性頭痛或神經功能異常等症狀，仍應及早就醫，由專業團隊評估是否需要影像檢查及進一步診斷。