健康你我他／青年交流不喝酒 海外行程更從容

每年暑假，我都會帶青年朋友赴海外交流。為讓年輕人體驗國際餐桌禮儀，接待單位總是盛情款待，準備豐盛餐食，也提供酒類飲品。沒想到，最讓我印象深刻的，卻是兩場因飲酒過量而發生的意外。

第一次是一名女生不勝酒力，被扶回房間後吐了許久，隨即昏睡。接待單位十分著急，所幸經隨團醫護人員評估，確認暫無大礙，隔日便恢復精神，繼續行程。那次經驗，讓我這個小領隊對年輕人的酒量多了幾分警覺。

第二年出發前，我特別叮嚀大家，飲酒務必適量，交流重在學習，不在拚酒。沒想到仍有人把提醒當耳邊風。餐會結束後，有人急忙告訴我，同學倒在浴室。我趕到房間，只見滿地穢物，混著吐出的紅酒，怵目驚心。當下不敢大意，立即聯繫隨團醫護，接待單位也趕來協助，經評估後決定送急診。

急診室裡，同學吊著點滴，我在一旁守候，不時向主管回報情況。熬到凌晨近5點，他終於清醒，我才陪他返回住宿處。

這一夜雖有驚無險，卻也讓我們重新思考：海外交流原是為了開拓視野，若因一時失控反而傷了身體，便失去了初衷。從此之後，我們決定不再提供酒類飲品。所幸有隨團醫護及時協助，讓異國突發狀況不至於手足無措，也提醒我，帶團出國除了安排精彩行程，更要為意外預留一份從容。