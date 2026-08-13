元氣醫聲／聽見每位照顧者的深情告白

「全世界最好的男人都被妳撿到了，妳還想再嫁給誰？」這句看似玩笑的打趣，是山哥陪伴妻子淑珍姐走過40多年病痛歲月中，最深情的告白。每當妻子因病痛自卑、退縮時，山哥總是用幽默化解低潮，騎著機車載她踏遍全台求醫，讓妻子在長達40年的疾病旅程中，依然重拾笑容與尊嚴。

山哥的故事，正是許多台灣照顧家庭的縮影，每一位患者背後，都有一位默默付出的照顧者。

照顧，從來都不是件容易的事，它沒有標準答案，也沒有畢業的一天，更多是在日復一日的陪伴中，一邊摸索、一邊跌倒，再慢慢找到繼續走下去的方法。

為了陪伴更多照顧者，聯合報健康事業部攜手百靈佳殷格翰推出《元氣醫聲》×《慢病好日子》聯名Podcast《「照」樣過日子：給照顧者的實戰生存指南》。

此系列共推出5集，集結不同情境的照顧者與實戰經驗。有一起走過40年病程的夫妻照顧、有家長陪伴中風兒8年的復健歷程，也有獨子一肩扛起父母照護的「一打二」挑戰，還有寵物飼主陪著高齡毛孩對抗疾病和老化的心路歷程。不同照顧情境，卻有著相同的課題，每一集都將從過來人的經驗出發，分享最真實的照顧心法。

百靈佳殷格翰關注病人及其家庭在疾病歷程中的需求，也理解照顧者在照護過程中扮演關鍵角色，卻往往承受龐大身心壓力而較少被看見。因此期待透過跨界合作，串連更多資源與關注，共同營造更友善且具支持性的照護環境，提升社會對照顧議題的理解與關注。

健康事業部營運長吳貞瑩表示，除了傳遞照護新知，希望搭建橋梁，讓照顧者知道其他同路人經驗，「我不孤單」，進而找到支持的資源與力量，走出身心靈困境。

這個系列透過一段段真實對話，分享照顧路上的挑戰、轉折與希望，為照顧者帶來最實用的生存心法，也讓更多人看見，真正需要被照顧的，不只是病人，還有每一位默默撐起家庭的照顧者。

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