醫師：用止汗劑最需注意皮膚問題 無實證會易患乳癌

夏天炎熱，走出門沒多久就滿身大汗，腋下容易留下汗漬，因此，有些人出門前習慣使用止汗劑。但網路流傳「止汗劑會堵塞汗腺、淋巴，毒素無法排出，增加乳癌風險」，讓不少女性擔心。

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕說，止汗劑通常利用鋁鹽類成分暫時作用在汗腺導管，降低汗液到達皮膚表面程度，但汗腺暫時減少排汗與淋巴被堵塞完全不同，目前並沒有實證「止汗劑會堵塞淋巴造成乳癌」。

淋巴系統主要負責組織液回流及免疫功能，不是汗液排出管道。賴睿昕指出，人體代謝廢物不是單靠流汗排出，而是由肝臟、腎臟、腸道等器官共同負責，將止汗直接解釋成「毒素累積、淋巴阻塞」，在生理學上並不精確。

使用止汗劑最需要注意的是皮膚問題。賴睿昕說，有些人腋下皮膚敏感，使用止汗劑後可能出現刺痛、乾燥、搔癢、泛紅，甚至是接觸性皮膚炎；如果剛刮完腋毛，皮膚表面可能存在肉眼看不到的細小刺激或損傷，此時立即塗抹止汗產品，更容易產生不舒服的感覺。

夏天大量流汗，如果長時間處在高溫、潮濕、悶熱環境，並且穿著不透氣衣服，腋下皮膚容易摩擦，會增加罹患毛囊炎等皮膚問題。

賴睿昕提醒，使用止汗劑後，若皮膚持續出現紅腫、搔癢、脫皮、疼痛，甚至長出反覆性疹子，就不應只是換品牌，而是先停止使用，必要時至皮膚科就醫。

止汗劑最受爭議成分之一，就是鋁鹽。賴睿昕說，民眾常為降低不必要的化學物質暴露，而選擇無鋁鹽、成分較單純的產品，這樣選擇可以理解，但目前科學研究並未指出，止汗劑的鋁鹽成分與乳癌有明確因果關係，也沒有可靠證據證實止汗劑會透過淋巴阻塞導致乳癌，民眾可以少用，但沒必要因為網路說法而恐慌。

賴睿昕指出，夏季炎熱，人體透過出汗調節體溫是正常生理現象，但如果一個人非常容易出汗，甚至稍微活動就滿身大汗，或伴隨心悸、頭暈、容易疲倦等情況，應該是了解為什麼容易出汗，而不是一味使用止汗劑把症狀壓下去。其實，如果夏天出門不希望腋下汗濕，可以適度使用止汗產品，並不需要把它視為「傷身」行為。