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疊單退讓⋯Uber Eats每單服務費增4-6元 8月17日起適用

聯合報／ 記者馬瑞璿葉冠妤／台北報導
Uber Eats昨表示，將調整系統，計算疊單基本報酬，不過消費者未來要付出的金額也將增加，預估每筆訂單服務費用平均將增加四至六元。記者許正宏／攝影
Uber Eats昨表示，將調整系統，計算疊單基本報酬，不過消費者未來要付出的金額也將增加，預估每筆訂單服務費用平均將增加四至六元。記者許正宏／攝影

外送員權益保障及外送平台管理法」上路未滿月，Uber Eats就爆出將疊單工時砍半、導致外送員報酬短少的爭議，引發工會強烈不滿，發動一案一罰的檢舉大隊，勞動部也強硬點名Uber Eats違法。為此，Uber Eats昨天表示，已依主管機關勞動部意見計算疊單基本報酬，八月十七日正式適用。

不過，平台重新計算外送服務費用，消費者未來要付出的金額也將增加，預估每筆訂單服務費用平均將增加四至六元。對此，勞動部表示，將持續追蹤平台後續作為。

全國外送產業工會理事長陳昱安說，平台雖發信宣稱會補發差額，但鑑於其毫無誠信的過往紀錄，必須「見錢才算數」，工會將持續嚴格監督；台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪呼籲全體外送員，在平台全額完成補發作業前，持續向主管機關檢舉，確保平台不再有任何規避之舉。

台灣外送聯盟總工會發言人鄭力嘉也說，如果Uber Eats仍未改正疊單計價方式，或未針對專法上路後短付的報酬提出清查及補發方案，總工會下周將大規模號召全台各地Uber Eats外送員，前往Uber Eats總部抗議，並同步訴諸國際媒體。

因應勞動部見解，Uber Eats指出，疊單重疊的外送服務時間，將分別「重複計入」每趟行程，八月十四日起，Uber Eats將調整外送合作夥伴的整體獎酬結構。此外，平台將重新檢視七月廿一日至八月十七日期間所有外送行程，依勞動部意見計算疊單基本報酬，並於八月底前支付外送合作夥伴報酬差額。

Uber Eats認為，疊單是提升整體外送效率的重要營運模式，能減少訂單無人承接的情況，有助維持餐廳訂單與營收，並協助市場有效平衡供需。平台將持續維持並優化相關機制。

Uber Eats表示，考量疊單情境下，外送合作夥伴提供服務的總時間成本並無增加，個別訂單已分別合理分配重疊時間並計算基本報酬，即已達到法規要求與基本保障立法目的。關於勞動部對外送專法的解釋意見是否符合立法意旨且衡平各方權益，Uber Eats表示，將持續溝通，不排除未來透過法定程序釐清。

正與美食外送平台foodpanda談併購的Grab，集團執行長暨共同創辦人陳炳耀昨日來台，他指出，Grab認同台灣新推出的外送專法，也會遵循台灣法規，保障外送員的權益與收入挹注。Grab期待帶給消費者差異化服務，以新加坡為例，Grab因應購物中心及熟食中心高度集中的餐飲型態，開發「Mix & Match」混搭訂餐，讓消費者可一次向同一地點多家店點餐、只付一次外送費。團隊已開始研究類似概念能否應用於台灣夜市，解決跨攤取餐效率等在地問題。

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