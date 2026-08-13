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台灣人壽調查 過半樂齡族「一個人就隨便吃」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣人壽連續五年針對樂齡友善議題進行調查。圖／台灣人壽提供
台灣人壽連續五年針對樂齡友善議題進行調查。圖／台灣人壽提供

台灣人壽攜手台灣最大熟齡媒體遠見天下50＋共同發布「樂齡友善飲食調查」，發現逾五成樂齡族處於孤食或老老共餐狀態，百分之五十點四樂齡族坦言，一個人吃飯就會隨便吃，近六成認為「逗陣呷飯」最能提升食慾，顯見結合家庭陪伴、社區支持及友善服務，樂齡族才能真正擺脫寂寞餐桌。

台灣人壽連五年針對樂齡友善議題進行調查，今年主軸為友善飲食。過半樂齡族坦承「自己吃飯就隨便吃」，五成三樂齡族雖為兩代或多代同堂，卻有逾兩成獨食或僅與配偶共餐，形成「同住不同桌」的隱性孤食。

外食與採買環境不友善也是樂齡飲食的阻礙。掃碼點餐普及，但對七十歲以上長者形同外食科技門檻，有半數直言「數位點餐不方便」，原因包括不會掃QR Code等。

為強化超高齡「食」力，台灣人壽提出「新、速、食、簡」打造樂齡友善餐桌方程式。逾九成樂齡族期待一站式健康樂活管家服務，五成四許願提供智慧健康飲食地圖，六成一對健康促進享折扣的保險商品感興趣。

今年樂齡友善論壇卡司雲集，台灣人壽總經理莊中慶、策略長葉栢宏連袂開講超高齡社會保險如何打造康養生態圈，ＷＨＯ老年與生命歷程縱向研究合作中心創始主任蘿絲．坎尼教授視訊開講；國際影星湯蘭花、台北喜來登飯店西餐主廚林玉罡、Blueseeds芙彤園營運長胡曉玄、REWOOD木酢達人也參與。

台灣人壽 食慾 陪伴

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