碳費公聽會 專家籲：應以碳稅取代

排碳大戶今年五月底首度繳納碳費，全台二四○家（四六一廠）共繳交碳費約四十九點七億元，立法院社福及衛環委員會昨舉辦碳費徵收、溫室氣體管理基金運用制度公聽會，與會代表認為，碳費折扣過於容易取得，也應逐年提高費率，也有專家呼籲應以碳稅取代碳費。環境部表示，相關建議會納入後續政策的檢討。

我國碳費制度去年正式上路，收費對象為年排放量達二點五萬噸以上的電力排碳源及製造業，並在今年五月首次繳費完成，總收取金額達四十九點七億元。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，一旦業者套用高碳洩漏風險係數折算後，費率恐徹底崩盤，因為企業極易取得更鉅額折扣，而實質最低金額僅每噸十至廿元，價格訊號蕩然無存，環境部應逐年提高碳費率，否則二○三○年的最高一八○○元的審議承諾恐成空頭支票。

環境權保障基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、地球公民基金會、綠色公民行動聯盟則共同指出，為提高碳費使用正當性，應參考美國加州碳交易收入用途規定，要求收入的至少百分之卅五必須用於使脆弱群體受益的專案，也建議碳費用於調適計畫時，應納入優先使不利處境群體受益的使用原則。

中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基表示，碳費即使收幾十億、百億，要做碳移除工作也根本不夠，應該推動碳稅而非碳費，碳稅用途不受專款專用的限制。

碳稅聯盟共同發起人潘翰聲也說，如果改採碳稅加上碳紅利返還，民眾就會有感和帶動稅制改革，帶來的影響也遠小於綠色通膨帶來的經濟負擔。