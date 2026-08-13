北車改裝 台鐵：不會有禁坐令

新光三越接手台北車站商場後經營權後，將著手進行分區分期改裝，經典的「黑白格地板」即將走入歷史，有民團擔心改裝過後，台鐵「禁坐令」恐將再起。對此，新光三越表示，後續如何處理將由台鐵決定；台鐵公司則強調，未來裝修完成後，原則將維持現有營運管理方式。

新光三越取得台北車站商場經營權，預計本月底將整建規畫送交台鐵審核，經典的車站大廳黑白格、微笑地貼，也將走入歷史。

由於台北車站人流龐大，不管平假日，經常可見旅客席地而坐聊天，也是許多移工假日聚會的場所，民眾憂心未來在改裝過後，這樣的場景是否也不復見。

新光三越表示，當初競標提出的方案中就包含大廳更新，台鐵也認同，因此會在不影響營運的前提下進行改裝，只是在地板方面，新光三越僅負責更新，更新後會否限制民眾席地而坐，最後拍板的還是台鐵。

台鐵回應，大廳目前營運管理方式，是經先前邀集各方相關人士代表進行討論凝聚共識之結果，未來整修完成後，原則仍將維持現有營運管理方式。換句話說，不會實施「禁坐令」。