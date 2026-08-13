推進併購foodpanda Grab承諾保障用戶資安

東南亞超級App業者Grab計畫收購foodpanda台灣業務，但進度卡關。Grab集團執行長暨共同創辦人陳炳耀昨（12）日來台，承諾遵循台灣外送專法，保障外送員的權益與收入挹注。重申台灣用戶資料在本地保存、異地備份在新加坡，絕不與中港澳等地分享台灣資料，確保資料安全與資安。

Grab今年3月宣布將以6億美元現金收購foodpanda台灣業務，將台灣作為跨出東南亞地區的第一個海外市場，但因Grab最大股東為Uber，Uber Eats正在收購foodpanda德國母公司股權，Grab交易案引發交叉持股、代理人收購與台灣市場壟斷疑慮，加上Grab還有滴滴出行等中資股東，又引起國安爭議。公平會近期已經決議延長審議期間至10月27日，全案仍在審查與補件。

公平會官員表示，目前仍有不少內容仍待釐清，像是Uber持有Grab的13％股份與3.7％表決權，是否會因二者間的「股權連結」影響結合後兩者競爭的誘因及能力，而產生類似水平結合之單方效果或共同效果，目前仍在請業者說明。

Grab高階主管近期輪番來台，執行長陳炳耀本周也親自來台。他強調自己愛台灣，目前五個孩子都在台灣學中文，體驗台灣文化，他和太太近期也來逛夜市，點外送服務體會「對手」如何在地服務。