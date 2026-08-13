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成本轉嫁 Uber Eats三度調漲 民眾跳腳

聯合報／ 記者陳宛茜邱瓊玉／台北報導
外送專法上路不到一個月，Uber Eats先後調整會員費、外送合作商家服務費、用戶訂單服務費，讓消費者大喊吃不消。記者許正宏／攝影
外送專法上路不到一個月，Uber Eats先後調整會員費、外送合作商家服務費、用戶訂單服務費，讓消費者大喊吃不消。記者許正宏／攝影

「外送員權益保障及外送平台管理法」上個月廿一日上路，不過Uber Eats在外送專法上路前，已先公告調漲Uber One會員費，外送合作商家服務費也同步調漲二點五個百分點，如今用戶訂單服務費又再增加，也讓不少消費者大喊吃不消，抱怨想要刪Ａｐｐ。

「羊毛出在羊身上。」消基會執行董事徐則鈺表示，外送專法立法前，消基會已預期外送平台將漲服務費，將成本轉嫁給消費者。消費者可自行選擇要不要繼續使用外送。而專法上路若影響消費者的使用意願、因此減少外送員的收入，「這是外送工會的決定」。

徐則鈺也表示，消基會肯定平台將漲價額度與承受對象「說清楚、講明白」，讓消費者知情，自己選擇要不要繼續使用外送；最怕的是平台沉默不講，卻把漲價成本默默「灌」給餐廳，餐廳再轉嫁至餐飲成本、影響餐飲品質。

Uber Eats六月才剛調漲Uber One會員方案，月費從一二○元，漲至一九九元，年費從一千二百元，漲至一九九○元，漲幅高達百分之六十六；七月廿一日起，則針對外送合作商家調漲服務費，其中美食商家服務費調高二點五個百分點，生鮮雜貨商家調高三個百分點，並設有百分之卅五的服務費率上限。

如今每筆訂單服務費用又可能增加，引發消費者抱怨。有消費者直言，商家在Uber Eats上掛的品項，絕大多數都比現場店面購買的價格略貴上卅、五十元之多，即便已經訂閱每個月付費的會員，雖然能免除外送費，但還是會被再另外收一筆費用，非常不乾脆，加計所有費用，比現場買貴很多，感覺自己被當「凱子」。若價格再上揚，考慮不再使用。

「又要漲！」鄭姓消費者則說，會員費才剛漲價，現在服務費又要漲，服務品質也沒有同步提升，每次訂單出問題都找不到人，客訴無門，已經決定要改使用其他平台，或是盡量自行外出購買。

勞動部則說，外送專法是經立院三讀通過的法律，外送產業所有利害關係者都有遵守法規規範的義務，勞動部與地方勞政主管機關也有執法的義務。

Uber Eats Uber 調漲

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