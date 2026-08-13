Uber Eats疊單計酬改制將上路 學者示警效率與成本脫鉤

Uber Eats昨（12）日宣布，完整認列疊單重疊時間並回溯至7月21日的訂單，調整外送員整體獎酬結構，並公布消費者服務費每單平均增加4至6元。學者認為，重新調整外送員獎酬結構及消費端服務費，影響外送成本、供需效率與消費需求，恐衝擊消費者未來下單量，連帶影響外送員實際權益。

台灣大學國際政經學院教授陳釗而先前示警，疊單透過路徑重疊形成「密度經濟」，若物流效率仍然存在，但共同成本在計酬上被拆成獨立成本，將形成「效率與成本脫鉤」，成本可能進一步反映在消費價格、商家訂單與外送員接單機會。

他認為，政策成效不能只看單筆報酬是否提高，應持續追蹤有效時薪、實際所得、消費者費用與市場需求等指標，判斷是否達成新的市場均衡且保持各方利益。

先前Uber Eats開放外送員以疊單方式外送，但重疊時間改為完整認列後，平台執行同一趟疊單所需支付的成本隨之增加。Uber Eats先前估計，若完全不疊單，每筆訂單的平均營運成本增加20元。

另外，《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）上路，也影響外送人力供給。Uber Eats資料顯示，專法上路以來訂單總量保持穩定，但外送員顯著增加14%，每位外送員平均完成的訂單量相對減少11.1%。

Uber Eats認為，相對報酬若持續提高，可能吸引部分餐飲、零售、物流或其他零工工作者轉向外送，勞動供給重新配置可能影響外送員實際營收，也加劇其他服務業缺工或推升人力成本，也是專法上路後值得觀察的外溢效果。

Uber Eats指出，訂單重疊時間認列方式應有討論空間，希望進行對話，以兼顧實際外送效率與整體市場運作。

因每單時間單獨計算，消費端開始出現成本傳導，Uber Eats此次調整消費者服務費平均增加4至6元，先前公平會研究指出，若平台漲價5％，恐有34％民眾不再使用外送，產值蒸發460億元，顯示價格變化可能對市場需求產生顯著影響。

此外，不僅商家營收受創，外送員也將面臨可接單量大幅銳減的困境，即使單筆時間計費較高，但總訂單量下滑可能導致實際總報酬不增反減。