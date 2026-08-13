樂齡友善飲食調查 台壽：孤食成健康老化警訊

吃飯有人陪，真的比較香。中信金（2891）旗下台灣人壽攜手台灣最大熟齡媒體遠見天下50+共同發布「樂齡友善飲食調查」，發現逾五成樂齡族處於孤食或老老共餐狀態；50.4%樂齡族坦言，一個人吃飯就會隨便吃；近六成（58.4%）認為「逗陣呷飯」最能提升食慾，顯見結合家庭陪伴、社區支持及友善服務，樂齡族才能真正擺脫寂寞餐桌，吃得健康。

台灣人壽連續五年針對樂齡友善議題進行調查，今年調查主軸為友善飲食。超過半數（50.4%）樂齡族坦承「自己吃飯就隨便吃」，高於「懶得備餐」（44.2%）、「牙口不好、退化」等因素（16.7%）；53%樂齡族雖為兩代或多代同堂，卻有逾兩成（21.5%）獨食或僅與配偶共餐，形成「同住不同桌」的隱性孤食。

除了孤食警訊，外食與採買環境不友善也是樂齡飲食的阻礙，高達八成（82%）樂齡族反應外食不友善；數位時代人手一機，掃碼點餐相當普及，但對70歲以上長者形同外食科技門檻，有半數直言「數位點餐不方便」，不會掃QR Code或螢幕太小。

強化超高齡「食」力，台灣人壽提出「新‧速‧食‧簡」打造樂齡友善餐桌方程式。逾九成（91.2%）樂齡族期待有一站式健康樂活管家服務，54.4%許願提供智慧健康飲食地圖；61.2%對健康促進享折扣的保險商品感興趣，顯示大家愈來愈有健康投資觀念。此外，有三成以上（33.3%）樂齡族曾到社區據點共餐，免自煮還能參加活動，體驗有飯香有人味的健康餐桌。有近七成（66.7%）樂齡族對陌生共餐興趣缺缺，不習慣與陌生人一起吃飯。

今年樂齡友善論壇卡司雲集，台灣人壽總經理莊中慶、策略長葉栢宏連袂開講，超高齡社會保險如何打造康養生態圈；WHO老年與生命歷程縱向研究合作中心創始主任蘿絲．坎尼（Rose Anne Kenny）、國際影星湯蘭花，台北喜來登飯店西餐主廚林玉罡、Blueseeds芙彤園營運長胡曉玄、REWOOD木酢達人等。