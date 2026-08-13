快訊

影／憲兵深夜光復橋阻絕演練 槍聲爆破聲大作、雲豹甲車出動殲敵

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

聽新聞
0:00 / 0:00

樂齡友善飲食調查 台壽：孤食成健康老化警訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

吃飯有人陪，真的比較香。中信金（2891）旗下台灣人壽攜手台灣最大熟齡媒體遠見天下50+共同發布「樂齡友善飲食調查」，發現逾五成樂齡族處於孤食或老老共餐狀態；50.4%樂齡族坦言，一個人吃飯就會隨便吃；近六成（58.4%）認為「逗陣呷飯」最能提升食慾，顯見結合家庭陪伴、社區支持及友善服務，樂齡族才能真正擺脫寂寞餐桌，吃得健康

台灣人壽連續五年針對樂齡友善議題進行調查，今年調查主軸為友善飲食。超過半數（50.4%）樂齡族坦承「自己吃飯就隨便吃」，高於「懶得備餐」（44.2%）、「牙口不好、退化」等因素（16.7%）；53%樂齡族雖為兩代或多代同堂，卻有逾兩成（21.5%）獨食或僅與配偶共餐，形成「同住不同桌」的隱性孤食。

除了孤食警訊，外食與採買環境不友善也是樂齡飲食的阻礙，高達八成（82%）樂齡族反應外食不友善；數位時代人手一機，掃碼點餐相當普及，但對70歲以上長者形同外食科技門檻，有半數直言「數位點餐不方便」，不會掃QR Code或螢幕太小。

強化超高齡「食」力，台灣人壽提出「新‧速‧食‧簡」打造樂齡友善餐桌方程式。逾九成（91.2%）樂齡族期待有一站式健康樂活管家服務，54.4%許願提供智慧健康飲食地圖；61.2%對健康促進享折扣的保險商品感興趣，顯示大家愈來愈有健康投資觀念。此外，有三成以上（33.3%）樂齡族曾到社區據點共餐，免自煮還能參加活動，體驗有飯香有人味的健康餐桌。有近七成（66.7%）樂齡族對陌生共餐興趣缺缺，不習慣與陌生人一起吃飯。

今年樂齡友善論壇卡司雲集，台灣人壽總經理莊中慶、策略長葉栢宏連袂開講，超高齡社會保險如何打造康養生態圈；WHO老年與生命歷程縱向研究合作中心創始主任蘿絲．坎尼（Rose Anne Kenny）、國際影星湯蘭花，台北喜來登飯店西餐主廚林玉罡、Blueseeds芙彤園營運長胡曉玄、REWOOD木酢達人等。

台壽 老化 健康

延伸閱讀

台灣人壽樂齡友善論壇 孤食成健康老化隱形殺手

樂齡族孤食成健康老化隱形殺手 逾5成獨吃就隨便吃

減重失敗不是意志力太差！醫揭真正元凶 4招遠離「致胖環境」

好讀周報／台灣幼老共學有教育優勢但互動有限 未來「爺奶老師」更自然

相關新聞

疊單計酬退讓⋯ Uber Eats每單服務費增4-6元

「外送員權益保障及外送平台管理法」上路未滿月，Uber Eats就爆出將疊單工時砍半、導致外送員報酬短少的爭議，引發工會強烈不滿，發動一案一罰的檢舉大隊，勞動部也強硬點名Uber Eats違法。為此，Uber Eats昨天表示，已依主管機關勞動部意見計算疊單基本報酬，八月十七日正式適用。

成本轉嫁⋯Uber Eats三度調漲 民眾跳腳

「外送員權益保障及外送平台管理法」上個月廿一日上路，不過Uber Eats在外送專法上路前，已先公告調漲Uber One會員費，外送合作商家服務費也同步調漲二點五個百分點，如今用戶訂單服務費又再增加，也讓不少消費者大喊吃不消，抱怨想要刪Ａｐｐ。

凌晨3時54分屏東近海規模4.4地震 墾丁有感！最大震度3級

2026年8月13日凌晨3時54分，屏東縣近海發生芮氏規模4.4地震，最大震度為墾丁3級，震源深度40.2公里。此次地震在臺東、臺南及中部部分縣市也有輕微震感。

中南部大雨開轟 吳德榮：今起至周六天氣不穩定 南卡颱風未必襲日本

西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報，今天南投及雲林以南地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。大雨：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

凌晨3時54分屏東縣近海規模4.4顯著有感地震 最大震度3級

中央氣象署發布第54號顯著有感地震報告，今天凌晨3時54分，在屏東縣政府南南東方91.7公里，位於屏東縣近海，發生芮氏規模4.4有感地震，地震深度40.2公里。

樂齡友善飲食調查 台壽：孤食成健康老化警訊

吃飯有人陪，真的比較香。中信金旗下台灣人壽攜手台灣最大熟齡媒體遠見天下50+共同發布「樂齡友善飲食調查」，發現逾五成樂齡族處於孤食或老老共餐狀態；50.4%樂齡族坦言，一個人吃飯就會隨便吃；近六成（58.4%）認為「逗陣呷飯」最能提升食慾，顯見結合家庭陪伴、社區支持及友善服務，樂齡族才能真正擺脫寂寞餐桌，吃得健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。