Uber Eats服務費8月14日起調高 每單平均增4至6元

《外送員權益保障及外送平臺管理法》（外送專法）7月21日上路後，外送員抗議Uber Eats以疊單計算外送時間，報酬與實際有出入。

Uber Eats昨（12）日宣布，疊單重疊的外送服務時間將分別「重複計入」於同時進行的每趟行程，但自明（14）日起消費者每筆訂單預計平均增加4至6元服務費。

Uber Eats表示，系統調整追溯既往，將重新檢視7月21日至8月1日期間所有外送行程，依主管機關意見計算疊單的基本報酬，8月底前支付外送員報酬差額。

外送專法上路後的潛在成本正逐漸浮上檯面，包括部分商家的系統使用費上漲，以及外送訂單運費提高，現在又多增加平台服務費，幾乎多由消費者埋單。

至於另一家外送平台業者foodpanda是否也要漲價，由foodpanda仍處於Grab正與母公司談收購計畫期間。foodpanda指出，每單單獨計算運送時間，確實造成成本增加，現階段由foodpanda吸收，不排除未來漲價的可能。

新法上路後，Uber Eats採取每單「單獨計算運費」但每單運送時間長度由疊單總數量分攤，台灣外送產業工會與相關的聯盟認為，Uber Eats涉嫌以違法演算法短付「疊單」報酬，近期前往台北地檢署按鈴控告台灣與美國總公司負責人等九人涉嫌加重詐欺。

勞動部昨日表示，外送專法已三讀上路，外送產業所有利害關係者都有遵守法規規範之義務，Uber Eats未依外送專法將每單的外送服務時間如實計入，違反外送專法第3條第13款及第5條之規定，後續追蹤該公司是否確實履行其聲明，以及將差額撥入外送員帳戶。

Uber Eats指出，因應主管機關針對疊單報酬計算方式之見解，將支付差額，也自8月14日起，調整外送合作夥伴的整體獎酬結構，消費者端每筆訂單預計也將平均增加4至6元服務費。