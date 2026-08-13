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訪秋季合歡山 最美雲瀑夕照

聯合報／ 本報訊

十月的合歡山，塔次基里溪的雲霧如海潮般翻騰成最美麗的雲瀑，瞬間把石門山及奇萊山稜線變成了海灣，波濤洶湧的竟是雲而非海水，跟著有行旅探訪秋日的合歡山，雲海與夕陽最美的季節。

有行旅邀請生態及植物多樣性博士黃朝慶帶旅人認識高山動植物，再到全台海拔最高咖啡廳，喝一杯標記自己足跡的咖啡、健行一段公認最親民的百岳石門山。夜間隨合歡山暗空公園催生者劉志安，感受無光害的合歡山星空。 旅宿清境老英格蘭莊園感受歐洲古堡的浪漫。

有行旅「雲瀑合歡山」三天二夜旅程，十月廿七日至廿九日。報名：02-8643-3905、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

合歡山 暗空公園 石門

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