訪秋季合歡山 最美雲瀑夕照

「全世界最好的男人都被妳撿到了，妳還想再嫁給誰？」這句看似玩笑的打趣，是山哥陪伴妻子淑珍姐走過40多年病痛歲月中，最深情的告白。每當妻子因病痛自卑、退縮時，山哥總是用幽默化解低潮，騎著機車載她踏遍全台求醫，讓妻子在長達40年的疾病旅程中，依然重拾笑容與尊嚴。

2026-08-13 01:24