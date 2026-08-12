打119只報地址就夠？營養師揭5大通報重點 「這動作」千萬別做

很多人都知道，遇到嚴重意外或有人受傷時，可以撥打119求助，但真正拿起電話時，往往因緊張而不知道該先說什麼。營養師李婉萍近日分享家中意外經歷，也讓她重新認識119報案流程。她提醒，報案不是「快講完、快掛電話」就好，保持冷靜、配合派遣人員提問更重要，也進一步整理5項通報時應掌握的重點。

李婉萍日前在臉書分享，父親因脊椎不適，走路購物已感到不太方便，家人原本建議使用電動代步車，沒想到爸爸反而想試騎孫女的滑板車。家人考量滑板車需要平衡與反應能力，便請孩子陪同教學，沒想到過程中仍意外摔倒。父親臉部受傷，還出現頭暈、站不穩及手部顫抖等情況，家人隨即撥打119求助，也讓她意識到，突發狀況下如何把資訊說清楚是最重要的。

至於119報案該說什麼？第一步是交代清楚救護地點，包括縣市、區域、道路、巷弄、門牌及樓層；若不知道完整地址，也可提供附近地標。第二步則是說明傷病患狀況，例如跌倒、撞到頭、出血、呼吸不適或意識異常等，讓派遣人員快速掌握現場情形。消防署也提醒，行動電話報案時，事故位置與周遭明顯特徵都很重要。

第三項是留下報案人的姓名及聯絡電話，方便後續聯繫；第四項則是提供傷者大約年齡，無法確認確切歲數也沒關係，可先說明大致年齡層。第五項也是許多人容易忽略的重點，就是「不要急著掛電話」。119派遣人員會持續透過問答確認資訊，必要時也能提供現場處置指引，因此民眾只要保持冷靜，依照對方指示完成通報即可。

接到救護電話後，究竟怎麼判斷、如何派遣，也是許多人心中的疑問。本站曾報導，勤務指揮中心裡的派遣員，必須從報案者的描述、現場聲音及有限資訊中快速判讀狀況。他們不只是單純接電話，更肩負確認地點、掌握傷病情形及啟動救援的重要任務，每一通電話都可能牽動後續救援速度。

而報案電話也不是「等民眾掛掉後才開始派車」這麼簡單。實際派遣流程會依案件資訊與所在地消防勤務系統進行處理，部分情況在確認地點與案件類型後即可啟動派遣。因此遇到真正需要救護的緊急狀況，與其急著把電話講完，不如記住5個重點，以及聽從派遣員指示，資訊越清楚，越能協助第一線人員掌握現場。