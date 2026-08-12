四種玩具有高風險 選購須更小心…尤其這一種不合格率曾高達12％

今年暑假幫小朋友買了多少玩具？經濟部標檢局表示，現在玩具產品設計日益複雜、多樣化與科技化，可能引入重金屬、塑化劑、電池、尖端及小零件等風險，雖然標準局上市前把關每年檢驗約1萬6千批，但仍有3、4百批不合格，不合格率約2％，因此提醒大人買玩具給小朋友時，要選擇有商品安全標章的玩具。

標準局指出，符合CNS4797定義，「凡設計、製造、銷售、陳列或標示供14歲以下兒童玩耍遊戲」的產品，都屬於應施檢驗玩具的範圍，須檢驗合格才能陳列販售。

玩具分類多達31類，可以騎的電動小車車屬於第11類騎乘或手推類玩具，捏捏樂屬於第12類遊樂玩具，史萊姆屬於第23類美勞玩具，戰鬥陀螺屬於第19類體育競賽玩具，而傳統用繩子打的陀螺則屬於第30類的童玩。

標檢局列舉4項風險較高的玩具，包括史萊姆、捲尺類裝扮玩具、磁力效應棋，以及膨脹玩具。

其中，史萊姆可能含有硼砂，長期接觸容易引發過敏性皮膚炎，國外通報不合格率高，因此國內自113起，加驗硼，且由於抽批檢驗不合格率高，因此自114年8月起，列為「逐批查驗」玩具，不合格率從12.5％降至2％，史萊姆玩具的品質已有提升。

磁力效應棋與膨脹玩具萬一誤食，都有致命風險。磁力效應棋的棋子為高磁性物，若誤食恐因磁力吸附造成腸胃道穿孔；膨脹玩具材質易吸收水分，一旦被吞食，體積膨脹增大有導致窒息、腸道阻塞的風險。

標準局建議，購買玩具時應確認有BSMI商品安全標章、包括廠商名稱產地及適用年齡的完整中文標示、選擇符合兒童適用年齡的玩具，以及詳細閱讀並遵守玩具標註的注意事項，同時，應選購正版玩具，降低仿冒品可能帶來的品質及安全風險。