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臺東近海規模4.0輕震 有感搖晃報告

聯合新聞網／ 台北訊

08/12-20:20臺東縣近海發生<a href='/search/tagging/2/規模' rel='規模' data-rel='/2/239371' class='tag'><strong>規模</strong></a>4.0有感<a href='/search/tagging/2/地震' rel='地震' data-rel='/2/103355' class='tag'><strong>地震</strong></a>
08/12-20:20臺東縣近海發生規模4.0有感地震

2026年8月12日晚上8時20分51秒，臺東縣近海發生一場芮氏規模4.0的輕震，震源深度約20.8公里。此次地震震央位於臺東縣政府南南西方約37.3公里處，屬於極淺層地震。地震發生時，最大震度為2級，表現為明顯搖晃感，有部分民眾感受到地面與室內物品微幅晃動。

最大震度2級地區:臺東縣

臺東縣大武地區感受到最大震度2級，屬於輕震階段。此級別震度多數人可明顯感受到晃動，電燈及懸掛物輕微搖晃，靜止的汽車也有輕微的晃動，但一般不會造成結構損害。建議保持鎮定，檢查居家安全，確保懸掛物固定良好，避免在震後慌張外出。

最大震度1級地區:屏東縣

屏東縣部分地區測得震度1級，為微震層級，人們在靜止時可能感到輕微晃動，但大多不會引起恐慌或物品掉落。

雖然此次地震震度均低於3級，民眾仍宜熟悉基本防震守則。地震發生時，室內應立即采取趴下、掩護、穩住的措施，避免靠近窗戶，保護頭部安全。地震後，檢查水、電、瓦斯管線是否異常，並保持通訊暢通，注意官方資訊發布與餘震警示。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 規模

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