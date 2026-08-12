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三鶯線16日起全時段試營運 板南線恐塞爆？新北捷運局這樣說

中央社／ 新北12日電
新北捷運三鶯線16日起，試營運擴大延長為上午6時至晚上12時。（新北市捷運局提供）中央社
新北捷運三鶯線16日起，試營運擴大延長為上午6時至晚上12時。（新北市捷運局提供）中央社

捷運三鶯線免費試乘於16日起提早到上午6時，引發議員憂心通勤運量爆增，恐讓板南線乘客擠不上車；新北市捷運工程局長李政安表示，預估增加轉乘人數有限，但仍會動員全力疏導。

新北市議會今天進行業務質詢，民進黨議員戴瑋姍質疑三鶯線試營運將於16日起提前到上午6時，轉乘通勤族運量可能爆增，她擔心原本繁忙的板南線會出現乘客擠不上車的情形。

李政安表示，板南線平日上午尖峰載客起點，北捷由亞東醫院站調整2班至江子翠站發車，此外也加開1列列車並優化列車空間，讓每列車可增加載客約70人，儘管三鶯線平均每天運量約達2.6萬人次，但板南線也未出現乘客上不了車的情形。

他表示，16日試乘提早到上午6時，雖然可能出現早尖峰的通勤運量，但根據台北捷運公司的評估，過去三鶯地區的通勤族原本就會搭公車到頂埔站或永寧站轉乘板南線。

他向中央社記者表示，北捷預估三鶯線提早營運，平均每日運量雖會提高，但因大多數通勤族只是從公車改搭三鶯線，屬運具的改變，整體運量只增加約1500人次。但市府仍不敢掉以輕心，會於16日在頂埔站動員人力，全力疏導可能的轉乘人潮。

捷運局表示，三鶯線於6月30日正式通車，試營運到8月31日，免費搭乘時間從原本上午10時至下午8時。8月1日起延長為上午8時至晚間10時，預訂16日起擴大延長為上午6時至晚上12時，分階段擴大到全時段營運。

三鶯線 板南線 戴瑋姍 捷運

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