停駛近10年又復活 綠島幸福巴士2路線今通車

為落實偏鄉交通平權，交通部自2016年起透過公路公共運輸計畫積極推動幸福巴士，而綠島停駛10年環島公車今年5月以幸福巴士重新試營運，今天正式通車，提供居民就醫、就學、採買及洽公等交通服務；另因應綠島觀光旅運人次增加，除完成富岡港旅客中心及綠島蘭嶼2艘交通船，也推動南寮漁港交通船碼頭改善計劃，而「台9線賓朗外環段新闢工程」配合東49-1線形成區域路網，縮減進入台東市區行車里程約減少10分鐘。

立法院交通委員會今考察台東地區交通建設。過去環島公車因經費及營運問題停駛近10年，許多鄉親外出只能仰賴機車、汽車，沒有交通工具的長者、學生及遊客更是相當不便，今年5月綠島環島公車以幸福巴士形式重新試營運，並於今天正式通車。

交通部表示，台東縣綠島鄉幸福巴士環島公車及環島預約巴士2條幸福巴士路線於今天正式通車，由關山汽車公司負責營運，投入1輛21人座中型巴士、1輛9人座小客車提供服務，以南寮漁港為起迄點，沿著環島公路行駛，提供居民就醫、就學、採買及洽公等交通服務。

交通部長陳世凱表示，偏鄉及離島地區「行的正義」與「鄉鄉有公車」政策理念， 一直是交通部重要施政方向，請公路局及運輸研究所東部區域運輸發展研究中心，持續關注綠島鄉幸福巴士營運情形，滾動檢討服務模式，讓偏鄉居民都能有更便利、更安全的移動選擇。

除了幸福巴士，交委會也視察南寮漁港交通船碼頭改善情形。航港局說明，南寮漁港因交通船泊區腹地有限，旅客候船與碼頭貨物裝卸作業重疊，影響旅運服務品質。

因應綠島觀光旅運人次增加，為改善交通船碼頭港區整體服務水準，經航港局補助縣府進行整體規劃後，已提出「綠島南寮漁港交通船泊區整體改建計畫-興建交通船碼頭與旅運服務中心」，並於2025年6月陳報行政院。

陳世凱表示，交通部為提供台東離島居民良好的海運服務，除已補助經費完成富岡港旅客中心新建及綠島、蘭嶼2艘新造交通船，並刻協助縣府爭取經費推動南寮漁港交通船碼頭相關改善工作，後續將偕同縣府依行政院核示意見，再針對地方財政分配比例進行檢討，盡速將修正計畫提報院核定，以期早日推動相關工程，完善旅客候船環境，促進綠島海運交通與觀光發展。

另外，台9線賓朗外環段新闢工程今天也舉辦通車典禮。該工程位於台東卑南鄉、橫跨台東縣管太平溪支流，為「台9線花東縱谷公路安全景觀大道計畫（台東段）」重要路段之一。

本路段的工程經費約9.65億元，全長1.5公里，車道配置2快車道及1慢車道，是以外環道避開原有台9線賓朗街道、避免民房大量拆遷，減少對當地居民衝擊，另配合東49-1線形成區域路網，縮減進入台東市區行車里程約減少10分鐘。

公路局指出，本路段於2024年1月15日開工，經公路局要求，施工團隊積極趕辦並兼顧安全與品質的前提下，已如期如質於今日達成通車條件。

陳世凱表示，本路段明早10時正式開放通車後，將可大幅分流原台9線綠色隧道及市區的過境車流，提供用路人一條安全回家的道路，未來交通部會持續支持公路局與台東縣政府，推動花東景觀大道整體計畫後續各項改善工程，讓台9線成為更安全、更可靠，也更具有花東縱谷特色的景觀大道。

綠島停駛10年環島公車今年5月以幸福巴士重新試營運，今天正式通車，提供居民就醫、就學、採買及洽公等交通服務，交通部長陳世凱、立委陳瑩等人前往視察。圖／交通部提供