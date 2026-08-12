2026年城鎮韌性演習明登場 桃機公司：搭機旅客務必早點到

北部地區明下午2時30分將進行「2026年城鎮韌性（防空）演習」，屆時行動通訊網路也會降速演練，桃園機場公司提醒，當日搭機旅客及接送機民眾，務必提早到場、預做準備，以免影響行程。

桃機公司說，演習時段內聯外交通，巡迴巴士、客運巴士、排班計程車及租賃車將暫停發車，但桃園機場捷運照常行駛；疏散避難期間，現場將由航警及保全人員引導旅客於航廈內就近避難，行駛中車輛須依指示停靠路側或駛入停車場停放，呼籲旅客配合現場人員引導，以利演練順利進行。

通訊方面，桃機公司指出，行動數據降速可能連帶影響旅客的報到、支付與上網，機場公司提醒民眾及早因應：

(一)報到方面：以手機辦理線上報到或開啟電子機票、電子登機證者，請提前下載或列印搭機資料，或多加利用市區預辦登機服務完成報到。

(二)支付方面：行動支付及掃碼付款可能無法順利連線，請預先準備實體信用卡或現金。

(三)上網方面：可改採機場免費Wi-Fi（Airport Free WiFi或iTaiwan）服務，並將網路優先用於報到、登機等搭機所需。

桃機公司表示，網路降速期間手機語音通話及簡訊不受影響，旅客仍可正常撥打電話、傳訊息；如收訊不佳，各航廈公共電話也開放免費使用，便利旅客聯繫。機場公司也協調航空公司配合於機上廣播，提醒入境旅客優先填寫入境卡，以利抵達後通關順暢。

桃機公司表示，因應演習疏散避難需要，觀景台將於演習期間暫停開放。演練期間語音通話、簡訊及災防告警細胞廣播訊息（CBS）仍可正常使用，民眾無須擔心收不到重要訊息，籲請旅客留意相關資訊、及早準備，配合演習順利進行。

北部地區明下午2時30分將進行「2026年城鎮韌性（防空）演習」，桃園機場公司提醒，當日搭機旅客及接送機民眾，務必提早到場。圖／桃機公司提供