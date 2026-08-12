快訊

Google新品6款懶人包！Pixel 11系列新功能曝光 基本款免3萬

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

「火箭很耀眼」陳盈潔後事安排曝光由他接手 3天前醫師已預告

聽新聞
0:00 / 0:00

午後大雨別輕忽！醫揭「雨前濕熱」5大警訊 意識改變就是危險分界

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
近日，午後常有大雨，但別以為沒有烈日，就不會中暑。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，夏天真正危險的不是大太陽，而是暴雨前那一大片陰沉天空，以及悶得讓人喘不過氣的空氣。聯合報系資料照
近日，午後常有大雨，但別以為沒有烈日，就不會中暑。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，夏天真正危險的不是大太陽，而是暴雨前那一大片陰沉天空，以及悶得讓人喘不過氣的空氣。聯合報系資料照

近日午後常有大雨，但別以為沒有烈日，就不會中暑。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，夏天真正危險的不是頭頂那顆大太陽，而是暴雨前那一大片陰沉天空，以及悶得讓人喘不過氣的空氣。其中最危險的分界，不是「有沒有流汗」，也不是體溫有沒有超過40°C，而是意識是否開始改變。

黃軒在臉書表示，門診中常有患者詢問，「黃醫師，明明沒有曬太陽，為什麼我一直冒汗、頭暈，心臟還怦怦跳？」，其實是雖然躲過了陽光，不一定躲得過「濕熱」，尤其在下雨前，氣溫仍高、濕度又快速上升，空氣像一條擰不乾的濕毛巾，緊緊包住全身。

人體原本靠汗水蒸發，把熱帶離皮膚，但濕度太高時，汗雖然不停流，卻難以蒸發。衣服濕透了，身體卻沒有真正涼下來。黃軒指出，當空氣塞滿了水蒸氣，皮膚的汗水「根本蒸發不掉」，而引發一連串生理危機。

黃軒指出，高溫、高濕引起的生理危機共有五大症狀：

第一、心跳加快，為把更多血液送往皮膚散熱。

第二、大量流汗，水分與鹽分持續流失。

第三、頭暈、頭痛、噁心、全身無力。

第四、注意力下降、反應遲鈍、情緒煩躁。

第五、嚴重時甚至抽筋、站不穩或昏倒。

黃軒強調，最危險的分界，不是「有沒有流汗」，也不是體溫有沒有超過40°C，而是意識是否開始改變。若突然說話顛三倒四、反應異常、走路搖晃、失去方向感，甚至昏倒、抽搐或叫不醒及呼吸困難或持續胸痛，應懷疑是嚴重熱傷害，立刻撥打119；熱中暑患者仍可能大量流汗，千萬不要等到「皮膚乾燥無汗」才求救。

黃軒提醒，平時天氣悶熱，記住三件事：

一、不要只看有沒有太陽，也要注意氣溫、濕度與體感溫度。

二、主動補水、適度休息；長時間工作或大量流汗者，才需考慮補充電解質。

三、老人、幼童、心肺疾病患者、服用利尿劑者及戶外工作者，要更早降溫、更早休息。

因此，夏天別只防烈日，也要防雨前的濕熱，當汗流浹背，卻愈來愈頭暈、心悸、無力，那不是「忍一下就好」，而是身體正在拉警報，應多提高警覺。

中暑 暴雨

延伸閱讀

台北熱炸！全台4縣市飆破36度 醫示警「中暑黃金30分鐘」

穿5年才發現！UNIQLO涼感衣突然不涼 店員揭洗標數字藏玄機

受低壓帶影響！14日起全台轉雨 中南部防局部大雨

今晚入立秋…財運該收心了! 命理師教3招聚財「把錢留住」

相關新聞

2026年城鎮韌性演習明登場 桃機公司：搭機旅客務必早點到

北部地區明下午2時30分將進行「2026年城鎮韌性（防空）演習」，屆時行動通訊網路也會降速演練，桃園機場公司提醒，當日搭機旅客及接送機民眾，務必提早到場、預做準備，以免影響行程。

黑白格走入歷史！外界憂北車大廳「禁坐令」再起 台鐵：原則維持現況

新光三越取得台北車站商場經營權，預計8月底將整建規畫送交台鐵審核，經典的車站大廳黑白格，也將走入歷史。但外界憂心，改裝是否會讓「禁坐令」藉機復辟？台鐵直球回應，未來裝修完成後，原則將維持現有營運管理方式。

龐大車流不用再擠2線道路 台9線台東賓朗外環道通車

台東縣卑南鄉賓朗居民期待已久的台9線賓朗外環道路新闢工程今正式通車，交通部公路局舉行通車典禮，縣長饒慶鈴出席與地方鄉親共同見證。居民表示，過去大量車流擠在聚落內的2線道路，如今外環道路通車後，大型車可改走外環，不僅外出更加安全，社區也可望安靜許多。

疊單報酬鬧爭議Uber Eats退讓但要漲價 勞動部：緊盯平台作為

外送員權益保障及外送平臺管理法上路未滿月，Uber Eats就鬧出將疊單工時計算砍半，引發工會強烈不滿，並發動一案一罰的檢舉大隊，勞動部也強硬點名Uber Eats已經違法。Uber Eats今也退讓表示將調整系統，也會在月底前補報酬差額給外送員。對此，勞動部表示，將持續追蹤平台後續作為。

打119只報地址就夠？營養師揭5大通報重點 「這動作」千萬別做

很多人都知道，遇到嚴重意外或有人受傷時，可以撥打119求助，但真正拿起電話時，往往因緊張而不知道該先說什麼。營養師李婉萍近日分享家中意外經歷，也讓她重新認識119報案流程。她提醒，報案不是「快講完、快掛電話」就好，保持冷靜、配合派遣人員提問更重要，也進一步整理5項通報時應掌握的重點。

四種玩具有高風險 選購須更小心…尤其這一種不合格率曾高達12％

今年暑假幫小朋友買了多少玩具？經濟部標檢局表示，現在玩具產品設計日益複雜、多樣化與科技化，可能引入重金屬、塑化劑、電池、尖端及小零件等風險，雖然標準局上市前把關每年檢驗約1萬6千批，但仍有3、4百批不合格，不合格率約2％，因此提醒大人買玩具給小朋友時，要選擇有商品安全標章的玩具。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。