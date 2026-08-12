午後大雨別輕忽！醫揭「雨前濕熱」5大警訊 意識改變就是危險分界

近日午後常有大雨，但別以為沒有烈日，就不會中暑。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，夏天真正危險的不是頭頂那顆大太陽，而是暴雨前那一大片陰沉天空，以及悶得讓人喘不過氣的空氣。其中最危險的分界，不是「有沒有流汗」，也不是體溫有沒有超過40°C，而是意識是否開始改變。

黃軒在臉書表示，門診中常有患者詢問，「黃醫師，明明沒有曬太陽，為什麼我一直冒汗、頭暈，心臟還怦怦跳？」，其實是雖然躲過了陽光，不一定躲得過「濕熱」，尤其在下雨前，氣溫仍高、濕度又快速上升，空氣像一條擰不乾的濕毛巾，緊緊包住全身。

人體原本靠汗水蒸發，把熱帶離皮膚，但濕度太高時，汗雖然不停流，卻難以蒸發。衣服濕透了，身體卻沒有真正涼下來。黃軒指出，當空氣塞滿了水蒸氣，皮膚的汗水「根本蒸發不掉」，而引發一連串生理危機。

黃軒指出，高溫、高濕引起的生理危機共有五大症狀：

第一、心跳加快，為把更多血液送往皮膚散熱。 第二、大量流汗，水分與鹽分持續流失。 第三、頭暈、頭痛、噁心、全身無力。 第四、注意力下降、反應遲鈍、情緒煩躁。 第五、嚴重時甚至抽筋、站不穩或昏倒。

黃軒強調，最危險的分界，不是「有沒有流汗」，也不是體溫有沒有超過40°C，而是意識是否開始改變。若突然說話顛三倒四、反應異常、走路搖晃、失去方向感，甚至昏倒、抽搐或叫不醒及呼吸困難或持續胸痛，應懷疑是嚴重熱傷害，立刻撥打119；熱中暑患者仍可能大量流汗，千萬不要等到「皮膚乾燥無汗」才求救。

黃軒提醒，平時天氣悶熱，記住三件事：

一、不要只看有沒有太陽，也要注意氣溫、濕度與體感溫度。 二、主動補水、適度休息；長時間工作或大量流汗者，才需考慮補充電解質。 三、老人、幼童、心肺疾病患者、服用利尿劑者及戶外工作者，要更早降溫、更早休息。

因此，夏天別只防烈日，也要防雨前的濕熱，當汗流浹背，卻愈來愈頭暈、心悸、無力，那不是「忍一下就好」，而是身體正在拉警報，應多提高警覺。