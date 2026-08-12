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青年健康是社會投資！病團曝6成中風病人離職 健保署本周公布復健醫院

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署長陳亮妤（右二）說，已成立多個專家小組，要將癌藥給付對齊國際標準，針對病友擔心的中風、失能，已有10家復健醫院得標。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署長陳亮妤（右二）說，已成立多個專家小組，要將癌藥給付對齊國際標準，針對病友擔心的中風、失能，已有10家復健醫院得標。記者林琮恩／攝影

青年世代罹病，恐導致職涯中斷，加劇家庭及社會負擔。台灣年輕病友協會今天舉辦「青年健康論壇」，盼政府將青年健康視為社會投資。衛福部健保署長陳亮妤說，已成立多個專家小組，要將癌藥給付對齊國際標準；針對病友擔心的中風、失能，已有10家復健醫院得標，將於本周公布。總統府副秘書長何志偉則說，政府擴大癌篩、推動精準醫療、成立百億癌藥基金，已加惠逾千萬名民眾。

年輕病友協會秘書長劉桓睿指出，15至50歲處於工作、成家、照護責任交接階段，政府應將青年健康視為社會投資，建立完整支持系統，從疾病治療，轉向生命歷程健康、人力資本投資與健康任性。專家在論壇中公布病友調查數據，6成腦中風病友離開職場，約半數經濟負擔增加逾3萬，台灣腦中風學會秘書長湯頌君呼籲，應建立國家級防治策略。

陳亮妤說，青壯年病友最關心藥品及特材給付，去年健保署透過公務預算編列50億元癌症新藥基金，在健保一般支付中亦支出500億元，合計給付癌症新藥費用共550億元，並成立數個專家小組，推動健保給付接軌國際；為減少青壯世代心梗、中風導致失能，本周將公布10家得標復健病房名單，這些病房將作為「高強度復健補習班」幫助延緩失能。

國健署長沈靜芬則說，健康投資為賴清德總統重要政策，國健署擴大癌症篩檢，盼及早找出罹癌病人，預算規模已自28億擴大至68億元，盼藉此讓病人及早治療，減少後續醫療花費及負擔。為減輕年輕罹癌病人心理壓力，國健署多年來補助醫院成立癌症資源中心，提供相關資源，去年起下修成人健檢年齡至30歲，並持續推動職場健康促進政策。

健保署 復健

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