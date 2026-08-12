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城鎮韌性演習明登場建議旅客提前準備 桃機聯外交通暫停、網路降速

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
「2026年城鎮韌性（防空）演習」暨行動通訊網路降速演練明天登場，機場巡迴巴士、客運巴士、排班計程車及租賃車將暫停發車，行動網路也將降速，可能影響線上報到、行動支付及上網。記者黃仲明／攝影
「2026年城鎮韌性（防空）演習」暨行動通訊網路降速演練明天登場，機場巡迴巴士、客運巴士、排班計程車及租賃車將暫停發車，行動網路也將降速，可能影響線上報到、行動支付及上網。記者黃仲明／攝影

「2026年城鎮韌性（防空）演習」暨行動通訊網路降速演練明天（13日）下午登場。桃園國際機場公司提醒，北部地區演練時間為14時30分至15時，期間機場巡迴巴士、客運巴士、排班計程車及租賃車將暫停發車，行動網路也將降速，可能影響線上報到、行動支付及上網，呼籲當日搭機及接送機民眾提早抵達，並預先備妥登機資料及現金。

機場公司表示，演練期間桃園機場捷運維持正常營運，惟機場聯外交通將配合演練暫停發車。疏散避難期間，航空警察及保全人員將引導旅客在航廈內就近避難；行駛中的車輛則須依現場指示停靠路側或駛入停車場，請旅客配合相關人員引導。

受到行動通訊網路降速影響，旅客使用手機辦理線上報到、開啟電子機票或電子登機證時，可能出現連線不順。機場公司提醒，旅客可提前下載或列印搭機資料，也可利用市區預辦登機服務完成報到，以免臨時受網路降速影響。

支付方面，行動支付及掃碼付款可能因網路降速無法順利連線，旅客最好事先準備實體信用卡或現金；上網需求則可改用桃園機場免費Wi-Fi「Airport Free WiFi」或「iTaiwan」，並優先將網路資源用於報到、登機等必要程序。

機場公司指出，演練期間手機語音通話及簡訊不受影響，民眾仍可正常撥打電話、傳送簡訊；若手機收訊不佳，各航廈公共電話也開放免費使用。災防告警細胞廣播訊息（CBS）同樣可正常接收，旅客不必擔心錯過重要防災資訊。

此外，機場公司已協調航空公司透過機上廣播，提醒入境旅客優先填寫入境卡，以利抵達桃園機場後通關。因應疏散避難需求，桃園機場觀景台也將於演練期間暫停開放。

城鎮韌性（防空）演習明天下午登場，<a href='/search/tagging/2/桃機' rel='桃機' data-rel='/2/111221' class='tag'><strong>桃機</strong></a>聯外交通暫停、網路降速，行動支付可能受到影響，機場公司建議旅客提前準備。圖／機場公司提供
城鎮韌性（防空）演習明天下午登場，桃機聯外交通暫停、網路降速，行動支付可能受到影響，機場公司建議旅客提前準備。圖／機場公司提供

桃機 城鎮韌性演習

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