黑白格走入歷史！外界憂北車大廳「禁坐令」再起 台鐵：原則維持現況

新光三越取得台北車站商場經營權，預計8月底將整建規畫送交台鐵審核，經典的車站大廳黑白格，也將走入歷史。但外界憂心，改裝是否會讓「禁坐令」藉機復辟？台鐵直球回應，未來裝修完成後，原則將維持現有營運管理方式。

新光三越上個月底正式接手北車商場，預計投入超過10億元改裝，整建重點就是北車地標「車站大廳」。新光三越今受聯合報系記者訪問，透露大廳地板的更新，早在申請計畫書階段就已向台鐵提出，但完工後，是否仍會開放旅客席地而坐，需看台鐵規定。

台鐵回應，大廳地板整修設計，將整體考量旅客動線、環境景觀、多元文化融合等因素。目前營運管理方式，是經先前邀集各方相關人士代表進行討論凝聚共識之結果，未來整修完成後，原則仍將維持現有營運管理方式。