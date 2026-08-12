台灣人壽樂齡友善論壇 孤食成健康老化隱形殺手

吃飯有人陪，真的比較香！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）攜手臺灣最大熟齡媒體遠見天下50+共同發布「樂齡友善飲食調查」，發現逾五成樂齡族處於孤食或老老共餐狀態；50.4%樂齡族坦言，一個人吃飯就會隨便吃；近六成（58.4%）認為「逗陣呷飯」最能提升食慾，顯見結合家庭陪伴、社區支持及友善服務，樂齡族才能真正擺脫寂寞餐桌，吃得健康。

台灣人壽連續五年針對樂齡友善議題進行調查，今年調查主軸為友善飲食，數據顯示長輩每天最基本的吃飯問題，成為健康老化新挑戰。超過半數（50.4%）樂齡族坦承「自己吃飯就隨便吃」，高於「懶得備餐」（44.2%）、「牙口不好、退化」等因素（16.7%）；進一步交叉分析顯示，53%樂齡族雖為兩代或多代同堂，卻有逾兩成（21.5%）獨食或僅與配偶共餐，形成「同住不同桌」的隱性孤食，顯示超高齡社會樂齡飲食障礙，除了老化或飲食營養問題，更關鍵在於陪伴問題，長期孤食者飲食品質與食物多樣性普遍較差，更容易增加衰弱風險，是健康老化不可忽視的警訊。

除了孤食警訊，外食與採買環境不友善也是樂齡飲食的阻礙，高達八成（82%）樂齡族反應外食不友善；其中逾四成（42%）樂齡族認為外食「餐點不符需求」，主要是口味不合、營養不均衡；42%則感覺「環境或服務不友善」（如店員態度不佳、餐廳太吵太暗）；此外，數位時代人手一機，掃碼點餐相當普及，但對70歲以上（簡稱「70+」）長者形同外食科技門檻，有半數直言「數位點餐不方便」，原因包括不會掃QR Code或螢幕太小。外食有障礙，自煮也未必輕鬆，近六成（57.3%）認為備料、烹飪與清潔太費力，近三成（28.8%）自認出門採買體力無法負荷，其中，70+長輩有26.1%覺得「食材資訊標示不清、包裝字太小」，不夠友善。

調查發現不少樂齡族深陷飲食迷思，尤以男性居多，其中四成（40.4%）熟男表示「年紀大少活動應少吃」及「吃無調味水煮青菜能防三高」；三成（31.8%）則認為「水果吃得比飯多較健康」。醫學專家提醒，盲目少吃或油脂、優質蛋白攝取不足，反而容易引發低血鈉、加速肌少症等問題，甚至提高衰弱風險。

強化超高齡「食」力，台灣人壽提出「新‧速‧食‧簡」打造樂齡友善餐桌方程式。逾9成（91.2%）樂齡族期待有一站式健康樂活管家服務，54.4%許願提供智慧健康飲食地圖，快速找到附近友善餐廳或超市；61.2%對健康促進享折扣的保險商品感興趣，顯示大家愈來愈有健康投資觀念。此外，有三成以上（33.3%）樂齡族曾到社區據點共餐，免自煮還能參加活動，體驗有飯香有人味的健康餐桌。不過仍有近七成（66.7%）樂齡族對陌生共餐興趣缺缺，不習慣與陌生人一起吃飯；另外約四成（33.4%）不知哪裏可以共餐，政府得再強化宣傳力道。

今年樂齡友善論壇卡司雲集，台灣人壽總經理莊中慶、策略長葉栢宏連袂開講，超高齡社會保險如何打造康養生態圈；愛爾蘭高齡醫學權威、WHO老年與生命歷程縱向研究合作中心創始主任蘿絲．坎尼（Rose Anne Kenny）教授視訊開講，分享友善飲食國際新趨勢；臺大醫院復健部主治醫師王亭貴、國際影星湯蘭花及桃園市龍潭區高原社區總幹事黃玉琴，跨界交流自律養生及綠色照顧哲學，台北喜來登飯店西餐主廚林玉罡現場上菜樂齡料理、Blueseeds芙彤園胡曉玄營運長分享香草入菜的多感官飲食體驗。永續夥伴REWOOD木酢達人亦連續三年力挺台灣人壽，共同倡議樂齡友善、推動健康永續。

2026「樂齡友善調查」以全臺50歲以上民眾為樣本，有效問卷1,225份，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負2.8%，完整調查結果將於8月25日論壇正式公布，歡迎民眾踴躍參與。報名網址：https://go.cwgv.tw/9d2n94