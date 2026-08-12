衛福部公費癌篩將邁向「七癌篩檢」新里程 北榮癌症篩檢中心全新啟用

台北榮總今天於第一門診舉行「癌症篩檢中心及護理諮詢室整建完工揭幕儀式」，服務空間正式啟用。台北榮總院長陳威明說，為提供民眾更舒適、安心的就醫體驗，此次整建全面優化空間機能與服務動線，未來民眾無論接受癌症篩檢或專業護理諮詢，皆能在更舒適、友善、隱私且符合現代醫療標準的優質環境中進行。

陳威明表示，癌症防治關鍵在於「早期發現、早期治療」，台灣推動癌症篩檢多年，從乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌的「四癌篩檢」，逐步擴大於2022年納入低劑量電腦斷層（LDCT）肺癌篩檢，以及今年納入胃幽門桿菌（胃癌相關）篩檢；2027年更啟動攝護腺癌篩檢試辦計畫。

公費癌篩網絡持續完善，將邁入涵蓋「七大公費癌症篩檢」的新里程。陳威明指出，癌症篩檢並非完成檢查即告結束，從選擇適合篩檢項目、接受採檢到結果解讀、追蹤與治療，每個環節都需醫護同仁耐心說明與陪伴。

此次空間升級，不僅提升民眾就醫的隱私與舒適度，也為護理同仁打造更優質的工作環境。陳威明指出，未來將善用新空間，持續深化癌症篩檢推廣，鼓勵民眾主動篩檢，透過早期發現與適切治療提升治療成效及長期存活率，守護更多寶貴生命。

陳威明特別感謝各界從善款挹注到設計施工，攜手將第一線醫療需求，轉化為兼具專業機能與溫馨舒適的服務空間，這不僅是一項硬體工程，更承載著多年來與北榮相伴的深厚情誼。