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訂單服務費再漲4至6元！ Uber Eats因應外送專法調整疊單報酬計算

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats因應外送專法調整疊單報酬計算意見，宣布自8月14日起消費者端每筆訂單預計將平均增加新台幣4至6元服務費。圖／Uber Eats提供
Uber Eats因應外送專法調整疊單報酬計算意見，宣布自8月14日起消費者端每筆訂單預計將平均增加新台幣4至6元服務費。圖／Uber Eats提供

外送員權益保障及外送平臺管理法》（簡稱外送專法）自7月21日上路後，相關效應逐漸浮現，而首當其衝的便是消費者的荷包。Uber Eats於8月12日宣布，為因應主管機關對於疊單報酬計算方式的最新見解，平台將重新檢視營運成本與相關費用，自8月14日起消費者端每筆訂單預計將平均增加新台幣4至6元服務費。也就是說，消費者未來享受餐飲或生鮮外送便利的同時，必須負擔更高的外送成本。

因應主管機關對「疊單」情境下外送服務重疊時間重複計算的意見，Uber Eats已啟動相關系統調整，預計於8月17日完成並正式適用，屆時疊單重疊的外送服務時間將分別重複計入於同時進行的每趟行程。同時，平台也將重新檢視7月21日至8月17日期間的所有外送行程，依主管機關的意見計算疊單基本報酬，並承諾於8月底前支付外送合作夥伴的報酬差額。除系統優化外，自8月14日起也將調整外送合作夥伴的整體獎酬結構。

從平台的角度來看，疊單是提升整體外送效率的重要營運模式，不僅能減少訂單無人承接的情況，也有助於維持餐廳的訂單與營收，並協助市場有效平衡供需。Uber Eats強調，在疊單情境下，外送合作夥伴提供服務所負擔的總時間成本並未增加，且個別訂單已分別合理分配重疊時間並計算基本報酬，認為原機制已達到法規要求與基本保障的立法目的。對於主管機關的解釋意見是否符合立法意旨且衡平各方權益，Uber Eats表示將持續溝通，且不排除未來透過法定程序進行釐清。

回顧外送專法上路初期的市場變化，根據Uber Eats先前公布的觀察數據顯示，整體訂單量並未出現顯著增減，市場需求大致維持穩定。然而，外送合作夥伴的收益結構確實呈現正面成長，較低報酬區間指標（第25百分位數）的外送合作夥伴，外送服務期間每小時報酬增加約18.2%；較高報酬區間指標（第75百分位數）的外送合作夥伴，每小時報酬也增加了約10.5%。此外，法規明定了基本報酬最低金額保障，包含每趟行程不低於45元、每小時外送服務期間不低於245元。

儘管單小時報酬有所提升，但法規上路也引發了外送人力的板塊移動。數據指出，同一期間內活躍外送合作夥伴增加了約14.0%，在更多人上線搶單的情況下，每位合作夥伴平均完成的訂單量反而減少了約11.1%。這顯示出外送員的實際收入仍會受到整體市場供需以及上線人數等多重因素影響。

Uber Eats 外送

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