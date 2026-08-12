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中山醫院50周年院慶 守護健康初心不變…市長蔣萬安祝賀並見證

聯合報／ 記者黃妙雲／台北即時報導
台北中山醫院今天舉辦50周年院慶活動。台北市長蔣萬安、衛福部次長林靜儀、北市議會議長戴錫欽、議員許淑華、北市衛生局長黃建華等共同見證這個重要里程碑。 圖／中山醫院提供
台北中山醫院今天舉辦50周年院慶活動。台北市長蔣萬安、衛福部次長林靜儀、北市議會議長戴錫欽、議員許淑華、北市衛生局長黃建華等共同見證這個重要里程碑。 圖／中山醫院提供

走過半世紀，中山醫療社團法人中山醫院今天迎來創院50周年院慶，今天特地舉辦「中山生殖寶寶回娘家」，邀請曾經在中山醫院出生的寶寶回到生命最初的起點；同時安排牙科口腔健康講座，推廣全齡口腔及牙齒保健。包括台北市長蔣萬安、衛福部次長林靜儀、北市議會議長戴錫欽、議員許淑華、北市衛生局長黃建華等，共同參與見證。

中山醫院董事長陳福民致詞表示，中山醫院從1976年創院至今，歷經台灣醫療環境的重大變遷，醫療政策、健保制度與醫療生態的轉型，始終秉持「現代醫療，傳統照顧」的創院宗旨，以先進醫療結合人性化照顧，持續守護社區民眾健康。

從40歲到90歲　見證中山50年風雨

陳福民說，1976年他40歲時來到中山醫院，今年已經90歲，50年歲月如梭，回首過去，悲喜都在心頭，而最深的感受就是「感恩」。

回顧創院歷史，50年前青年企業家周長盛投入鉅資，希望引進美式開放型醫院理念，打造一座具有最高醫療品質、能滿足首善之區民眾需求的醫院。當時延攬優秀醫師、配置先進醫療設備與專業醫療人員，更聘請知名建築師吳明修設計醫院，規畫「每位病人皆有一扇窗戶」的人性化空間，並獲得最佳醫院設計獎。

中山醫院創院時，邀請國父孫中山先生的媳婦、孫科夫人親臨剪綵，醫院命名為「中山紀念醫院」。由於當時有許多國內知名醫師參與，中山醫院迅速受到社會矚目，曾被譽為「貴族醫院」。

最先進的醫療，也要有最溫暖的照顧

陳福民表示，「現代醫療」代表持續追求醫療科技與專業品質，以科學與醫療技術治療及預防疾病；「傳統照顧」則代表不忘醫療的本質是「人」，除了治療疾病，也要重視病人的感受、尊嚴與需求。

陳福民說，1995年全民健保實施後，醫學中心數量增加，醫療資源也逐漸朝大型化發展，讓中小型私立醫院面臨更加嚴峻的經營挑戰。中山醫院走過50年，除了歷任11位院長與全體員工的努力，也要感謝當年政府相關單位對中小型醫院的支持，讓開放型醫院仍能保有發展空間，在醫療專業與服務上持續創新，也深獲地方民眾信賴。

「中山生殖寶寶」回娘家　串起生命的記憶

50年來，中山醫院迎接無數新生命來到世界。當年在產房出生的孩子，如今有些已經成為父母，甚至成為祖父母。對這些「中山寶寶」而言，中山醫院不只是一家醫院，更是人生故事的第一頁。

中山生殖醫學中心醫師李世明表示，這些「中山生殖寶寶」就是中山醫院最珍貴的生命印記。每位爸媽都曾走過一段艱辛的求子之路，也都有一段感人的故事，但正是父母的堅持，讓愛生根發芽，也為這個世界帶來了最棒的禮物。中山醫院也將「健康促進」融入院慶活動，安排幼兒牙科口腔健康講座，牙科醫師彭彩華分享口腔保健觀念。

醫院 蔣萬安

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