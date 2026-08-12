台、澳跨國合奏 WeKIDs樂團奏響文化外交

台灣惠文領袖打擊樂團（WeKIDs）11日於墨爾本蒙納許大學音樂廳舉行音樂會，並與蒙納許大學學生同台交流。應邀出席這次音樂會的駐墨爾本辦事處組長戴東榮指出，這次台、澳青年音樂交流，讓兩國得以建立更直接的文化連結。

這次音樂會由惠文領袖打擊樂團與蒙納許大學（Monash University）學生分別演出，雙方並合作演奏多首曲目。惠文打擊樂團此行團員橫跨國中、高中、大學及研究所，不少團員自幼即開始接受木琴及打擊樂訓練。

這次演出特別呈現「台灣民謠組曲」，帶來了「高山青」、「四季紅」、「望春風」等台灣經典曲目；讓現場澳洲觀眾及旅居當地僑胞透過音樂感受台灣文化。

戴東榮表示，澳洲是一個開放、友善並尊重多元文化的國家，墨爾本也是澳洲重要的文化藝術城市。他強調，音樂能夠超越語言與國界，拉近人與人之間的距離；這次台澳青年音樂交流，也讓彼此透過共同創作與演出建立更直接的連結。

惠文領袖打擊樂團執行長劉惠文日前拜會駐墨爾本辦事處時透露，「澳洲馬林巴琴大賽」（AustralianMarimba Competition）預計明年首度移師台灣舉行，屆時將邀集來自不同國家的打擊樂手參與，進一步拓展台灣與國際打擊樂界的交流。