提高投保誘因 農金署提高保費補助上限

為減輕農漁民財務負擔，農業部今修正發布農業保險保險費補助辦法，農作物每公頃補助上限由3萬元提高至4萬元，漁產業由13.5萬元提高至15萬元，每戶補助上限由20.25萬元大幅調高至30萬元，以提升農業保險投保意願。

農業金融署副署長周妙芳表示，近年全球氣候變遷日趨嚴重，天然災害發生強度及頻率不斷增加，導致農業生產風險提高，進而影響農業保險保費，為減輕農漁民經營壓力，農作物每公頃補助上限由3萬元提高至4萬元，漁產業由13.5萬元提高至15萬元，每戶補助上限則由20.25萬元大幅調高至30萬元。

此外，本年度增訂給予商業型保單續保者額外增加補助比率5%的規定，本次修法亦放寬續保資格認定，只要投保者前1年度或前1期作對於同一類別的補助品項有投保紀錄，即可享有續保加額補助。

周妙芳指出，目前商業型農業保險共有40張保單，今年6月豪雨及7月巴威颱風來襲造成農業災損，共計有12張氣象參數保單獲賠金額近4700萬元，以個別品項而言，養殖漁業理賠約2600萬元最多，後續也將持續滾動檢討農業保險政策，也再次呼籲農民踴躍投保，強化災變因應能力，使營農生活更有保障。