快訊

近年鮮少公開露面…大陸前總理朱鎔基驚傳病逝 享耆壽98歲

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

提高投保誘因 農金署提高保費補助上限

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農業部今修正發布「農業保險保險費補助辦法」，農作物每公頃補助上限由3萬元提高至4萬元，漁產業由13.5萬元提高至15萬元，每戶補助上限由20.25萬元大幅調高至30萬元，以提升農業保險投保意願。圖／聯合報系資料照
農業部今修正發布「農業保險保險費補助辦法」，農作物每公頃補助上限由3萬元提高至4萬元，漁產業由13.5萬元提高至15萬元，每戶補助上限由20.25萬元大幅調高至30萬元，以提升農業保險投保意願。圖／聯合報系資料照

為減輕農漁民財務負擔，農業部今修正發布農業保險保險費補助辦法，農作物每公頃補助上限由3萬元提高至4萬元，漁產業由13.5萬元提高至15萬元，每戶補助上限由20.25萬元大幅調高至30萬元，以提升農業保險投保意願。

農業金融署副署長周妙芳表示，近年全球氣候變遷日趨嚴重，天然災害發生強度及頻率不斷增加，導致農業生產風險提高，進而影響農業保險保費，為減輕農漁民經營壓力，農作物每公頃補助上限由3萬元提高至4萬元，漁產業由13.5萬元提高至15萬元，每戶補助上限則由20.25萬元大幅調高至30萬元。

此外，本年度增訂給予商業型保單續保者額外增加補助比率5%的規定，本次修法亦放寬續保資格認定，只要投保者前1年度或前1期作對於同一類別的補助品項有投保紀錄，即可享有續保加額補助。

周妙芳指出，目前商業型農業保險共有40張保單，今年6月豪雨及7月巴威颱風來襲造成農業災損，共計有12張氣象參數保單獲賠金額近4700萬元，以個別品項而言，養殖漁業理賠約2600萬元最多，後續也將持續滾動檢討農業保險政策，也再次呼籲農民踴躍投保，強化災變因應能力，使營農生活更有保障。

農業部 保費 補助 上限

延伸閱讀

南山人壽推變型金剛保單 助保戶發揮四大功能

中小學專輔人員薪資將提高 資深優良可達6.8萬元

台南教師節禮金六都墊底將調高至1000元 議員再喊幼師午餐免費

專輔人員薪資擬調高！教育部修法增設資深優良專輔 月薪達6.8萬

相關新聞

車廂廁所撿百萬現金 依鐵路法沒人領將收歸高鐵公司所有

高鐵清潔人員日前在車廂廁所發現不明提袋，打開赫見裡面竟藏百萬現金。網傳失主是南部某政治人物遺落，但事發至今2日仍未有人認領，至今巨款仍由高鐵保管。高鐵公司強調，將依遺失物流程處理。依法超過一年沒人領，將全數歸高鐵公司所有。

今年颱風生成又快又多！粉專：南卡是55年來最早第17號颱

南卡颱風今天上午8時生成，為今年第17個颱風。今年颱風生成速度好像特別快、特別多？民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，沒錯，經統計氣象署1958年以來有完整官方記錄的颱風資料，今年編號第17號颱風生成時間為8月12日上午8時，是1971年來第17號颱最早生成的時間，若從官方颱風歷史記錄來看，也是歷史第3早，僅次於1965、1971年。

吳明賢倒下1.5個月 台大醫院曝他仍未甦醒「已做準備」進入亞急性照顧

台大醫學院院長吳明賢6月23日在住家倒下，被緊急送醫救治，迄今逾1.5個月仍未甦醒，台大校長陳文章已簽署公文，由台大醫學院前院長倪衍玄自本月起暫代職務。台大醫院院長余忠仁今天透露吳明賢最新病況，表示「有在幫他做些準備」，即將進入亞急性、長期照顧，而目前吳院長意識尚未恢復。

黑白格走入歷史！外界憂北車大廳「禁坐令」再起 台鐵：原則維持現況

新光三越取得台北車站商場經營權，預計8月底將整建規畫送交台鐵審核，經典的車站大廳黑白格，也將走入歷史。但外界憂心，改裝是否會讓「禁坐令」藉機復辟？台鐵直球回應，未來裝修完成後，原則將維持現有營運管理方式。

疊單報酬鬧爭議Uber Eats退讓但要漲價 勞動部：緊盯平台作為

外送員權益保障及外送平臺管理法上路未滿月，Uber Eats就鬧出將疊單工時計算砍半，引發工會強烈不滿，並發動一案一罰的檢舉大隊，勞動部也強硬點名Uber Eats已經違法。Uber Eats今也退讓表示將調整系統，也會在月底前補報酬差額給外送員。對此，勞動部表示，將持續追蹤平台後續作為。

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時20分針對全台13縣市發布大雨特報，指出西南風影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，今(12)日基隆、大台北、台南地區、恆春半島及桃園至南投、嘉義、高屏、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防溪水暴漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。