中秋愛心伴手禮開賣黃敏惠化身列車長 邀全民搭上幸福輕軌

嘉義市中秋愛心伴手禮今年邁入第20年，市政府上午在東區體育館舉辦「月圓傳好禮．幸福攏抵嘉」促銷活動，市長黃敏惠化身「愛心列車長」，邀請市民與各界搭上「愛心輕軌」，選購身心障礙福利機構、團體及庇護工場推出的中秋禮盒，讓送禮不只是團圓心意，更成為支持身心障礙者就業、自立的實際行動。

今年愛心禮品強調「永續、減碳、健康」，產品由營養師把關、專業烘焙師提升風味，並優先採用在地原料與天然食材，從產品製作到包裝設計都融入永續理念。這項愛心消費逐漸形成市場規模。市府統計，去年中秋愛心伴手禮共銷售6848盒、銷售金額達311萬元，顯示消費者對身心障礙福利機構產品品質的認同，今年市府也期待再創佳績，讓更多身心障礙朋友透過工作累積能力、走向自立。

黃敏惠表示，中秋愛心伴手禮活動開辦20年，這一路看見身心障礙朋友在機構、團體及庇護工場的培訓與陪伴下，持續提升產品品質與專業技能，從產品到包裝都能感受到滿滿巧思。今年活動以「愛心輕軌」為主題，

黃敏惠形容，每次消費就像買下一張支持身心障礙朋友的「幸福車票」，不僅能買到美味、實惠的中秋好禮，也能將消費化為就業支持，讓愛心從嘉義幸福啟程。呼籲機關、企業、團體及市民中秋送禮不妨換個選擇，搭上「愛心輕軌」，選購愛心伴手禮或使用庇護工場專業服務，讓中秋禮盒串起團圓、就業、永續與自立，把幸福送到更多人的手中。

市府社會處表示，今年共有嘉市腦性麻痺協會、晨光智能發展中心、再耕園咖啡庇護工場、嘉市啟智協會、嘉愛啟智發展中心等5家優先採購單位共同推出中秋禮品，另有再耕園保康清潔隊及清健庇護工場提供專業清潔服務，讓「優採」不只停留在買產品，也延伸到支持身心障礙者多元就業。

今年活動獲企業、團體及民間力量響應，包括市議會、福添福社會福利基金會、嘉市第三信用合作社、台銀嘉義分行，以及職業工會、不動產建築開發業者、九華山地藏庵、嘉邑行善團、嘉邑大天宮、嘉義城隍廟、慈善佛院、衛生福利部嘉義醫院等，紛紛以實際採購與支持行動，為身心障礙朋友加油。

嘉義市中秋愛心伴手禮今年邁入第20年，市政府上午在東區體育館舉辦「月圓傳好禮．幸福攏抵嘉」促銷活動，市長黃敏惠化身「愛心列車長」，邀請市民與各界搭上「愛心輕軌」，選購身心障礙福利機構、團體及庇護工場推出的中秋禮盒。圖／嘉市府提供

嘉義市中秋愛心伴手禮今年邁入第20年，市政府上午在東區體育館舉辦「月圓傳好禮．幸福攏抵嘉」促銷活動，市長黃敏惠化身「愛心列車長」，邀請市民與各界搭上「愛心輕軌」，選購身心障礙福利機構、團體及庇護工場推出的中秋禮盒。圖／嘉市府提供

嘉義市中秋愛心伴手禮今年邁入第20年，市政府上午在東區體育館舉辦「月圓傳好禮．幸福攏抵嘉」促銷活動，市長黃敏惠化身「愛心列車長」，邀請市民與各界搭上「愛心輕軌」，選購身心障礙福利機構、團體及庇護工場推出的中秋禮盒。圖／嘉市府提供

嘉義市中秋愛心伴手禮今年邁入第20年，市政府上午在東區體育館舉辦「月圓傳好禮．幸福攏抵嘉」促銷活動，市長黃敏惠化身「愛心列車長」，邀請市民與各界搭上「愛心輕軌」，選購身心障礙福利機構、團體及庇護工場推出的中秋禮盒。圖／嘉市府提供

嘉義市中秋愛心伴手禮今年邁入第20年，市政府上午在東區體育館舉辦「月圓傳好禮．幸福攏抵嘉」促銷活動，市長黃敏惠化身「愛心列車長」，邀請市民與各界搭上「愛心輕軌」，選購身心障礙福利機構、團體及庇護工場推出的中秋禮盒。圖／嘉市府提供

嘉義市中秋愛心伴手禮今年邁入第20年，市政府上午在東區體育館舉辦「月圓傳好禮．幸福攏抵嘉」促銷活動，市長黃敏惠化身「愛心列車長」，邀請市民與各界搭上「愛心輕軌」，選購身心障礙福利機構、團體及庇護工場推出的中秋禮盒。圖／嘉市府提供