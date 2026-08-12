龐大車流不用再擠2線道路 台9線台東賓朗外環道通車

台東縣卑南鄉賓朗居民期待已久的台9線賓朗外環道路新闢工程今正式通車，交通部公路局舉行通車典禮，縣長饒慶鈴出席與地方鄉親共同見證。居民表示，過去大量車流擠在聚落內的2線道路，如今外環道路通車後，大型車可改走外環，不僅外出更加安全，社區也可望安靜許多。

饒慶鈴表示，過去台9線車流穿越賓朗聚落，交通車流與居民生活動線交織，外環段完成後，可將部分通過性車流導離聚落，降低交通衝突，進一步改善居民生活環境及用路安全，也提升南北向交通運輸效率。

賓朗外環段位於卑南鄉，全長約1.5公里，道路寬30公尺，規劃雙向各2車道及1條慢車道，並配合興建橋梁等設施。通車後可將部分通過性車流導引至聚落外圍，降低台9線車流穿越賓朗社區造成的交通負荷與衝突。

賓朗居民表示，過去大量車流集中在聚落內的2線道路，尤其大型車通行時，對居民日常生活造成不小影響，如今外環道路完成，「以後龐大車流不用再擠在2線道路上」，居民外出時也能更加安全。

另一名居民則說，過去大型車經過社區時噪音相當明顯，外環道路通車後，大車可以改走外環，「以後大車不會再經過社區，就不會這麼吵」，期待道路通車後，社區交通環境及居住品質都能獲得改善。

饒慶鈴指出，台9線是台東重要南北交通幹道，不僅是居民通勤、就學、就醫的重要道路，也是串聯各鄉鎮及花東縱谷的重要交通廊道。此次賓朗外環段通車，有助改善地方交通環境，也是「花東縱谷公路安全景觀大道」計畫的重要進展。

她感謝交通部、公路局、施工團隊、地方民意代表、卑南鄉公所及地方居民共同協調，讓工程順利完成。縣府表示，未來將持續與中央合作推動交通建設，提升道路安全及交通便利性，為台東觀光、產業及區域發展創造更好的交通條件。