疊單報酬鬧爭議Uber Eats退讓但要漲價 勞動部：緊盯平台作為

外送員權益保障及外送平臺管理法上路未滿月，Uber Eats就鬧出將疊單工時計算砍半，引發工會強烈不滿，並發動一案一罰的檢舉大隊，勞動部也強硬點名Uber Eats已經違法。Uber Eats今也退讓表示將調整系統，也會在月底前補報酬差額給外送員。對此，勞動部表示，將持續追蹤平台後續作為。

勞動部重申，Uber Eats於8月6日公告的外送員報酬給付計算方式，未依外送專法將每單的外送服務時間如實計入，若平台業者屆時以該計算方式給付外送員報酬，確實已違反外送專法第3條第13款及第5條規定。

Uber Eats今聲明，將重新檢視營運成本與相關費用，除持續優化系統，14日起也將調整外送員的整體獎酬結構；消費者端每筆訂單預計也將平均增加新台幣4至6元服務費，維持市場運作。

勞動部表示，依外送專法所規範，如實計算疊單中的每筆訂單外送服務時間，並會在8月底前支付差額，勞動部將持續關注及追蹤Uber Eats後續法遵作法，是否確實履行其聲明，以及將差額撥入外送員帳戶。

勞動部強調，外送專法是經立法院審議、三讀通過的法律，外送產業所有利害關係者都有遵守法規規範的義務；勞動部與地方勞政主管機關也有落實執法，履行行政機關依法行政的義務。

全國外送產業工會理事長陳昱安說，平台雖然在下午發信宣稱會補發差額，但鑑於其毫無誠信的過往紀錄，工會與聯盟不敢全然相信。必須「見錢才算數」，在所有外送夥伴實際收到應得款項之前，工會將持續嚴格監督。

台灣外送產業權益協進聯盟發言人蘇柏豪說，平台這種先違法剝削、被抓包施壓後才發信宣稱要「補發」的作法，充分展現了資方的傲慢與對法律的藐視。他呼籲全體外送員，這封信只是階段性回應，希望所有外送夥伴在平台全額完成補發作業前，持續向主管機關檢舉，確保平台不再有任何規避之舉。