戒酒並非單靠意志力 衛福部苗栗醫院推酒癮居家治療客製化服務

衛福部苗栗醫院因應酒癮治療需長期追蹤與持續支持，今年辦理「問題性飲酒與酒癮者成癮醫療及社會復健轉銜服務模式深耕計畫」，除提供酒癮治療門診，並推動酒癮居家治療服務，將專業醫療照護延伸至個案生活場域，希望陪伴患者穩定邁向康復。

苗栗醫院精神科臨床心理師蔡佳媃表示，酒癮是一種可治療的慢性疾病。戒酒往往不是單靠意志力就能完成，還需要持續且完整的醫療介入，藉由長期且持續的醫療照護與支持，除藥物及心理治療，也需要結合家庭支持與社會資源，共同協助個案維持治療歷程，達成康復目標。

目前苗栗醫院推動的酒癮治療計畫，醫療團隊會依個案需求提供酒癮評估、生化檢查、藥物治療、心理治療、個案管理及社會資源連結等服務，並視情況安排居家訪視，以降低治療中斷的風險。

蔡佳媃分享案例，50多歲化名「小志」的個案，長期飲酒已影響家庭生活，過去也曾因酒癮相關問題接受住院治療。住院期間，在醫療團隊說明下加入酒癮治療計畫，接受酒癮評估、藥物治療、心理治療及個案管理等服務。出院後，由於住家距離醫院較遠，往返就醫不易，醫療團隊評估個案需求後，協助轉介至住家附近診所持續追蹤及領藥，並安排苗栗醫院醫師、心理師及個案管理人員定期居家訪視，持續了解患者身心狀況、飲酒情形及家庭支持情況，適時提供心理支持、戒酒策略及照護建議。經過持續陪伴，「小志」逐漸與醫療團隊建立信任，飲酒量明顯下降，家庭互動也逐步改善，治療得以持續不中斷。

蔡佳媃指出，酒癮治療是一段需要長期陪伴的歷程，若因距離、交通或其他因素中斷治療，容易增加復飲風險。因此，醫療團隊會依個案實際需求，規畫合適的照護模式，例如轉介鄰近醫療院所接受藥物治療，並搭配居家訪視、心理支持，讓個案即使不必長途奔波，也能持續獲得完整的醫療照護。

苗栗醫院院長徐國芳表示，酒癮治療的目標不只是停止飲酒，更重要的是協助個案恢復身心健康、修復家庭關係及重建生活功能。民眾如有家人因長期飲酒已影響健康、工作、人際或家庭生活，建議主動聯繫醫療團隊，尋求專業評估與協助。

此外，符合資格者可申請衛福部酒癮治療費用補助，每人每年最高補助4萬元，項目包括門診診察、生化檢查、心理評估與治療、個案管理等服務，其中酒癮治療藥品及藥事服務費補助額度最高2萬元。民眾如有相關需求，可洽衛福部苗栗醫院精神科037-261920轉1265，由專人提供諮詢及協助安排評估與規畫後續治療。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康