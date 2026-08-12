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良性甲狀腺結節不一定要開刀 射頻消融術低侵入治療成新選擇

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化秀傳紀念醫院甲狀腺外科醫師劉高明表示，甲狀腺結節並非都需要開刀，對經檢查確認為良性、但結節較大並造成外觀或壓迫症狀的患者，RFA提供另一項低侵入性的治療選擇。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳紀念醫院甲狀腺外科醫師劉高明表示，甲狀腺結節並非都需要開刀，對經檢查確認為良性、但結節較大並造成外觀或壓迫症狀的患者，RFA提供另一項低侵入性的治療選擇。圖／秀傳醫院提供

彰化市60歲周姓女子因頸部腫塊逐漸變大就醫，雖然經超音波及多次細針穿刺確定是良性甲狀腺結節，卻因結節持續增大，造成頸部明顯隆起，吞嚥時也有卡卡感覺。周小姐擔心動手術必須麻醉及留下疤痕，經醫師評估後，選擇接受射頻消融術（RFA），目前持續以超音波追蹤，結節逐漸縮小。

彰化秀傳紀念醫院甲狀腺外科醫師劉高明表示，甲狀腺結節並非都需要開刀，對經檢查確認為良性、但結節較大並造成外觀或壓迫症狀的患者，RFA提供另一項低侵入性的治療選擇。

劉高明說，RFA與傳統手術最大的不同，是不直接切除結節，而是透過熱能使結節組織壞死，再由人體逐步吸收。治療時利用超音波定位，將細小電極針置入結節，以高頻電流產生熱能進行消融。治療後結節不會立即消失，而是經數月逐漸縮小。

一般而言，經檢查確認為良性，且結節較大、造成頸部腫大、吞嚥不適、喉嚨卡住、壓迫感、呼吸不順或慢性咳嗽等症狀者，可由專科醫師評估是否適合RFA。部分自主功能性結節若因甲狀腺素分泌過多，出現心悸、容易流汗、亢奮或體重減輕等症狀，也可評估消融治療。

相較傳統手術，RFA屬低侵入性治療，多數可在局部麻醉下進行，治療後，僅留下細小針孔，部分患者可當天返家；同時主要針對結節進行消融，可盡量保留正常甲狀腺組織，降低因切除範圍較大而需長期補充甲狀腺素的機會。

不過，劉高明醫師強調，RFA並不能完全取代手術。手術可完整切除病灶並取得組織進行病理檢查，RFA則無法取得完整檢體，因此惡性甲狀腺腫瘤目前仍以手術為主要治療方式，僅少數經嚴格評估的特殊個案，才可能討論消融治療。

醫師提醒，發現甲狀腺結節不代表一定要開刀，也不是每個人都適合RFA。治療前應透過超音波、細針穿刺等檢查確認結節性質，再依結節大小、位置、症狀及個人需求，與醫師討論治療方式，透過醫病共同決策，選擇最適合自己的治療方案。

彰化秀傳紀念醫院甲狀腺外科醫師劉高明表示，甲狀腺結節並非都需要開刀，對經檢查確認為良性、但結節較大並造成外觀或壓迫症狀的患者，RFA提供另一項低侵入性的治療選擇。圖／秀傳醫院提供
彰化秀傳紀念醫院甲狀腺外科醫師劉高明表示，甲狀腺結節並非都需要開刀，對經檢查確認為良性、但結節較大並造成外觀或壓迫症狀的患者，RFA提供另一項低侵入性的治療選擇。圖／秀傳醫院提供

甲狀腺 結節

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