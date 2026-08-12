多看綠色能護眼？營養師搖頭「別再逼看綠葉」：走出戶外才是關鍵

許多家長常提醒孩子少滑手機、多看綠色植物，但看綠植護眼真的有用嗎？營養師老辜搖頭，指出最新一篇整合全球11項研究的系統性回顧發現，生活在周邊擁有越多綠地，近視風險就越低，且效果最明顯的地方並非在森林，而是在孩子每天待最久的學校與周邊500公尺範圍內。

研究發現當NDVI（Normalized Difference Vegetation Index，標準化植生指數）每增加0.1，兒童與青少年的近視盛行率便會下降，代表生活環境越綠，近視風險越低。研究指出，學校內部以及學校周邊500公尺範圍內的綠地與近視降低關聯最強，代表真正重要的不是偶爾去郊外，而是每天都能接觸到的綠色環境。

與其糾結哪個護眼產品最好，不如先讓自己和孩子擁有更多接觸大自然的機會。每天安排戶外活動，多利用公園、校園綠地，鼓勵孩子走出室內讓眼睛接受自然光照，同時減少長時間近距離用眼，這些都是目前最有科學證據支持的近視預防策略。

為什麼綠色環境能保護眼睛？

一、自然光照增加 戶外光線遠比室內明亮，能刺激視網膜分泌多巴胺，而多巴胺已被證實可以抑制眼球過度增長，降低近視形成的機會。 二、減少長時間近距離用眼 有綠地的環境，更容易讓孩子願意外出活動，閱讀、滑手機、看平板的時間自然減少，也讓眼睛有更多觀看遠方景物的機會。 三、改善整體生活環境 綠地還可能降低心理壓力、改善空氣品質、增加身體活動，這些因素都可能間接幫助眼睛維持正常發育。

老辜強調，這篇研究傳達了生活在綠地環境中對視力的長期正面影響。因此，別再逼小孩每天盯著綠葉看幾分鐘，然後期待這樣能預防近視。這其實已經超出目前證據能支持的範圍，呼籲大家別再陷入迷思。