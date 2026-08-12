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高雄後勁溪又見大量魚群死亡 環保局揭「缺氧」釀禍再揪5業者違規

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
環保局於後勁溪沿岸加強查核情形。圖／高雄市環保局提供
環保局於後勁溪沿岸加強查核情形。圖／高雄市環保局提供

後勁溪7月爆發魚群死亡，今天再現大量死魚，引發汙染疑慮，環保局表示，經魚體、水質及生物急毒性檢測結果，未發現明顯急性毒性，研判近期豪雨將大量有機物帶入河川，加上連日陰雨、日照不足，有機物分解過程大量耗氧，水中溶氧降低，造成魚群死亡。為降低水質異常風險，已加強沿岸汙染源稽查，今揪出5家餐飲業違規排放含油汙水，依法裁處。

環保局指出，8月10日豪雨過後，後勁溪部分河段陸續出現魚群死亡，由於近期強降雨及連日陰雨，降雨逕流容易將有機物帶入河川，加上日照不足，水中生物分解有機物時消耗氧氣，使河川溶氧下降，目前已啟動應變機制監測水質並加強汙染源稽查；水利局也同步巡查河面、清除死魚，避免魚體腐敗後再次消耗水中氧氣。

對於外界關切後勁溪接連發生魚群死亡事件，環保局也公布7月檢測結果，當時採集水體及死亡魚隻，送交嘉南藥理大學鑑定，並綜合魚體檢測、水質分析、氣象資料及生物急毒性試驗進行研判。

檢測結果顯示，豪雨過後大量有機物隨逕流進入水體，在高溫環境下快速分解，造成水中耗氧量增加，是導致河川溶氧不足的重要原因；生物急毒性試驗則未發現明顯急性毒性，魚群死亡並非單一急性毒性汙染所致。

另針對後勁溪沿岸餐飲業、機車行及修車廠等共111家展開專案稽查，今天發現外勞小吃店、火鍋店、便當店、牛排館及燒臘店等5家餐飲業違規。

其中3家未設置油水分離槽，另2家雖有設置，卻未妥善清理，導致含油黃濁汙水直接汙染水溝，依違反廢棄物清理法第27條規定，分別裁處6千元至10萬元罰鍰，限期改善。

環保局表示，後勁溪已於去年劃設為水汙染管制區，除稽查事業及非列管汙染源，也在右昌大排新增固定式水質監測設施，並於興中制水閘門、益群橋及德惠橋設置3處移動式監測點。

一旦監測發現溶氧低於每公升2.0毫克預警值，立即通知水利局，再視水情協調農田水利署開閘放水，藉由補充河川基流、增加水體交換改善溶氧，並加強河面巡查及死魚清除。

環保局強調，極端降雨、高溫及長時間陰雨都可能放大河川水質波動，將持續透過水質監測、汙染源稽查及跨局處應變，降低有機物及汙染物進入河川的負荷，也要求餐飲業者妥善設置，並定期清理油脂截留設備，避免含油廢水經排水系統流入後勁溪。

環保局於右昌大排設置水質感測器。圖／<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>市環保局提供
環保局於右昌大排設置水質感測器。圖／高雄市環保局提供

環保局於後勁溪沿岸加強查核情形。圖／高雄市環保局提供
環保局於後勁溪沿岸加強查核情形。圖／高雄市環保局提供

水利局人員進行河面魚體打撈作業。圖／高雄市環保局提供
水利局人員進行河面魚體打撈作業。圖／高雄市環保局提供

環保局於後勁溪沿岸加強查核情形。圖／高雄市環保局提供
環保局於後勁溪沿岸加強查核情形。圖／高雄市環保局提供

高雄 後勁溪 環保局

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