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腦瘤好發30至50歲成人…他半年內二度罹癌 清醒開顱降低神經功能缺損

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣神經腫瘤學學會提醒，若出現持續性頭痛、肢體無力、語言障礙或不明原因癲癇發作，應盡早就醫檢查。記者廖靜清／攝影
台灣神經腫瘤學學會提醒，若出現持續性頭痛、肢體無力、語言障礙或不明原因癲癇發作，應盡早就醫檢查。記者廖靜清／攝影

52歲王先生於公司例行健康檢查時，意外發現甲狀腺癌，經過治療，以為生活能逐漸回到正軌，不到半年又檢查出罹患神經膠質瘤。「半年內二度罹癌，一次比一次凶險。」他坦言曾獨自坐在車裡痛哭，在接受清醒開顱手術後，除了精準保護正常神經功能，存活期與生活品質也獲得改善。

台灣神經腫瘤學學會理事長、基隆長庚紀念醫院外科部部長陳品元表示，台灣每年新診斷惡性腦瘤約700多人，其中IDH基因突變膠質瘤約占二成多，患者多在30至50歲確診，正值職涯發展、成家及養育子女的重要階段。

陳品元指出，這類腫瘤生長速度相對較慢，患者需要長期與疾病共存。過去手術後若不需立即接受放化療，主要採取定期影像追蹤。但神經膠質瘤具有浸潤性，手術未必能完全清除腫瘤細胞，患者也常承受「不知道什麼時候會再長大」的心理壓力。

近年研究發現，部分神經膠質瘤帶有IDH1或IDH2基因突變，也成為精準治療的重要突破口。新型口服標靶藥物可針對IDH1、IDH2突變發揮作用，抑制腫瘤生長。大型第三期INDIGO臨床試驗顯示，接受治療患者的疾病無惡化存活期明顯延長，並可大幅延後需要接受下一階段治療的時間。

陳品元說，這項突破的重要性不只是「多了一種藥」，更代表腦瘤治療正式跨入依照腫瘤分子特徵選擇治療的時代。世界衛生組織近年對神經膠質瘤的分類，也已從過去主要依賴病理型態，逐步加入IDH等分子及基因特徵，讓醫師能更精準判斷疾病及規畫治療。

IDH基因突變是低惡性度神經膠質瘤的重要致病機轉之一。長庚醫院神經科學研究中心教授魏國珍表示，新型IDH口服標靶藥物能穿透血腦屏障，鎖定IDH驅動機轉，減少異常代謝物2-HG產生，意味治療不再只能等疾病進展後才介入，有機會提前控制腫瘤。

魏國珍表示，神經膠質瘤患者治療滿2年時，估計逾8成患者仍存活且尚未需要再次手術、放療或化療，癲癇發作頻率也明顯下降。對年輕患者而言，延後放化療不只是醫療數字，更代表有機會維持工作、家庭及原有生活品質。

陳品元表示，目前並沒有十分明確的神經膠質瘤危險因子，也不像部分癌症已有成熟的族群篩檢模式，家族性腦癌同樣相當少見，現階段難以透過常規篩檢預防。若出現不明原因癲癇、持續性頭痛或神經功能異常等症狀，仍應及早就醫，由專業團隊評估是否需要影像檢查及進一步診斷。

長庚醫院神經科學研究中心教授魏國珍表示，已確診神經膠質瘤患者，應與醫療團隊確認是否完成IDH基因檢測，掌握適合自己的治療策略。記者廖靜清／攝影
長庚醫院神經科學研究中心教授魏國珍表示，已確診神經膠質瘤患者，應與醫療團隊確認是否完成IDH基因檢測，掌握適合自己的治療策略。記者廖靜清／攝影

腫瘤 罹癌

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