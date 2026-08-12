AI減工、護理留任率逾95% 新竹台大分院健康台灣深耕首階段秀成果

新竹台大分院日前舉辦「健康台灣深耕計畫第一階段成果發表暨交流會」，聚焦優化醫療工作條件、培育多元醫療人才、導入智慧醫療及建構跨越城鄉的連續照護網絡，分享計畫推動以來的階段成果。活動邀請臺大醫院院長余忠仁、新竹縣政府衛生局局長殷東成，以及臺大醫院副院長黃國晉、臺大醫院北護分院院長詹鼎正、臺大醫院雲林分院副院長江文莒、衛生福利部桃園醫院院長楊南屏、聯新國際醫院執行長蔡義昌執、仁慈醫院院長劉益宏、元培醫事科技大學副校長黃曉令等醫療及學術夥伴共同參與，透過跨院、跨域交流，分享實務經驗並深化區域合作。

新竹臺大分院院長洪冠予表示，健康台灣深耕計畫不只是單一專案的推動，而是從醫療現場出發，重新思考「人力、科技與照護」如何彼此支持。新竹臺大分院以3院區不同任務與服務場域為基礎，將智慧科技導入工作流程、強化醫療人才培育，也把照護從醫院延伸到社區，希望讓醫療人員有更好的工作環境，病人也能獲得更安全、連續且可近的醫療服務。

余忠仁表示，健康台灣深耕計畫為醫療界帶來重要資源挹注，涵蓋醫療工作條件優化、人才培育、智慧醫療、醫院永續及醫療網絡合作等面向。更重要的是，各醫院應從自身需求與發展弱點出發，善用計畫資源尋求突破，並透過醫院、政府及社區夥伴的合作，讓計畫成果真正回應全民健康需求；期待藉由此次成果交流，持續強化合作內容，在下一階段有更好的發揮。

在優化醫療工作條件及人才留任方面，新竹臺大分院導入清潔機器人、智慧藥櫃等科技工具，減少重複性工作。營養室導入智慧清潔設備後，每日用水量降低95%、重複性清潔工時下降30%；智慧藥櫃導入後，平均退藥作業時間下降51.7%，退藥率由35.8%降至7.4%。透過科技減輕工作負荷及多元留任措施，新進護理師留任率也由86.7%提升至95.1%。

智慧醫療則進一步走向病人端。新竹臺大分院建置跨領域智慧醫療整合平台，串聯臨床、資訊、研究及行政團隊，讓AI從研發走進實際醫療流程。以生成式AI衛教平台為例，病人可透過文字、語音及多國語言提問，藥物衛教測試顯示，整體用藥理解成效由48.17分提升至98.83分，96.7%的病人給予整體認同。