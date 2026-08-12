2026桃園星人秀初賽結果揭曉 75強挺進複賽角逐60萬元總獎金

「2026桃園星人秀」線上初賽評選結果正式揭曉，本屆共吸引327組青年團隊通過資格審查，經專業評審團嚴格評選，歌唱類、樂團類及舞蹈類各選出25強，共計75組優秀隊伍成功晉級複賽，將於8月22、23日在桃園米倉劇場展開實體競賽，爭取晉級總決賽資格及總獎金60萬元。

桃園市青年局長侯佳齡表示，「桃園星人秀」不只是表演競賽，更是青年展現自我、累積舞台經驗及接軌產業的重要平台。今年賽事全面升級，除總獎金提高至60萬元外，更結合競賽、專業培力及實體展演等資源，希望協助更多青年站上舞台，讓具潛力的歌手、舞者及樂團被看見，逐步邁向專業表演領域。

侯佳齡指出，本屆初賽採3分鐘才藝影片徵件方式，參賽作品展現豐富曲風、多元舞風及創新表演形式，不少青年更以自創詞曲、自編舞作參賽，充分展現青年世代旺盛的創作能量與舞台魅力，也讓評審團看見桃園青年在表演藝術領域的豐富潛力與無限可能。

複賽將於8月22日及23日在桃園米倉劇場舉行，其中8月22日辦理歌唱類及樂團類競賽，8月23日進行舞蹈類賽事，由業界重量級評審現場評選，各類別將選出8強，共24組隊伍晉級10月舉辦的總決賽。

青年局表示，晉級決賽的24組隊伍將獲得本屆賽事特色「一對一業界導師專業培力」，由音樂、舞蹈及表演藝術領域專業導師提供客製化指導，協助選手精進舞台表現、演出技巧及作品發展，透過競賽結合培力，陪伴青年持續累積實力、接軌表演藝術產業。詳細初賽晉級名單及複賽賽程資訊，可至桃園市政府青年事務局官方Facebook粉絲專頁及活動官方網站查詢。