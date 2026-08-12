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高鐵化身圓夢列車 喜憨兒家庭新竹出發遊故宮南院

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
高鐵新竹站今攜手喜憨兒基金會，陪伴50位心智障礙者及家人搭高鐵前往嘉義故宮南院圓夢出遊。圖／高鐵新竹站提供
高鐵新竹站今攜手喜憨兒基金會，陪伴50位心智障礙者及家人搭高鐵前往嘉義故宮南院圓夢出遊。圖／高鐵新竹站提供

高鐵新竹站今攜手喜憨兒基金會，陪伴50位心智障礙者及家人搭高鐵前往嘉義故宮南院圓夢出遊。其中30歲的小蕊因面對陌生環境易緊張，加上交通安排不易，旅遊心願遲未實現，這次在高鐵與基金會協助下，終於和媽媽安心踏上旅程。

高鐵新竹站今天與喜憨兒基金會新竹區合作，安排心智障礙者及家人搭乘高鐵前往嘉義故宮南院，展開一日文化之旅。透過便捷的交通及基金會工作人員全程陪伴，降低身障家庭出遊的交通與照顧負擔，也鼓勵心智障礙者走出戶外、增加社會參與。

今年30歲的小蕊為輕度心智障礙者，目前在喜憨兒餐廳工作，平時喜歡翻閱各地旅遊摺頁，看到美麗風景時，總會指著照片向媽媽分享想去旅行的心願。不過，媽媽考量女兒到了陌生環境容易緊張，加上長途交通及陪伴安排不易，母女倆一直沒有機會實現出遊計畫。

這次在高鐵及喜憨兒基金會協助下，不僅有人員全程陪同，也減輕交通安排的負擔，讓媽媽終於能放心帶著小蕊出遊，一圓女兒期待已久的旅行夢。

喜憨兒基金會公益行銷部資深經理黃慧如表示，這趟旅程讓心智障礙者與家人有機會一同出遊，除了減輕照顧者規畫長途旅程的負擔，也希望鼓勵更多身障家庭走向戶外、參與社會，在旅途中感受各界的支持與關懷。

高鐵新竹站長陳欣宜表示，高鐵不只是交通運具，也希望透過實際行動傳遞關懷，這次陪伴心智障礙者及家屬出遊，希望讓參與者開拓視野、累積美好回憶，也讓身障者家庭感受到社會支持的力量。

陳欣宜表示，台灣高鐵未來將持續投入公益關懷，善盡企業社會責任，透過交通服務及相關公益行動，陪伴更多有需要的族群走出戶外、探索不同生活體驗。

高鐵新竹站今攜手喜憨兒基金會，陪伴50位心智障礙者及家人搭高鐵前往嘉義故宮南院圓夢出遊。圖／高鐵新竹站提供
高鐵新竹站今攜手喜憨兒基金會，陪伴50位心智障礙者及家人搭高鐵前往嘉義故宮南院圓夢出遊。圖／高鐵新竹站提供

高鐵 喜憨兒 新竹

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