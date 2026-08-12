減重失敗不是意志力太差！醫揭真正元凶 4招遠離「致胖環境」

不少人減重失敗時，常把原因歸咎於意志力不足，甚至認為白飯、水果等特定食物就是發胖元凶。不過減重醫師蔡明劼指出，真正讓現代人愈來愈容易肥胖的原因，可能不是單一食物，而是生活周遭無所不在的「致胖環境」。

蔡明劼在臉書粉專「蔡明劼醫師 健康。瘦身」發文表示，近期醫學期刊《JAMA》刊出食品政治學者瑪麗昂．內斯特爾（Marion Nestle）的訪談，內容與他長期強調的觀念相呼應，也就是現代人之所以容易發胖，與所處的飲食及商業環境有密切關係。

蔡明劼整理訪談內容指出，自1980年代食品產業監管逐漸放寬後，業者為追求市場與利潤，推出大量高熱量、超加工且具有高度適口性的食品。如今取得食物變得非常容易，不只餐廳、超商，就連書店、服飾店等場所都可能買得到零食或飲料，讓「隨時隨地都能吃」逐漸成為日常生活的一部分。

在這種環境下，個人的意志力往往很難與整套食品體系抗衡。當身邊充斥價格便宜、份量大又具有強烈吸引力的加工食品時，要靠意志力長時間壓抑食慾，本來就十分困難。因此，肥胖問題不能只歸咎於個人的自制力，而應進一步檢視生活環境是否讓健康選擇變得更加困難。

蔡明劼也提到，近年熱門的GLP-1類減重藥物，確實為體重控制帶來新的治療方式，也能協助部分患者減重及控制血糖，不過藥物本身無法改變外在飲食環境。若周遭仍充滿高熱量食物與飲食誘惑，單靠藥物仍難以從根本改善肥胖問題。

面對難以立即改變的大環境，蔡明劼建議，可以先從自己的「微環境」下手，透過4個簡單做法降低高熱量食物的誘惑。

首先是打造「眼不見為淨」的居家及工作空間，避免把餅乾、糖果等零食放在隨手可及的位置，可改放水瓶或無調味堅果，增加取得零食的難度，自然減少隨手拿來吃的機會。

第二，前往超市採買時，可以嘗試「走外圈原則」。一般而言，賣場外圍較常擺放蔬菜、水果、鮮肉、蛋類等原型食物，中間貨架則有較多零食、含糖飲料及加工食品，因此採買時優先選擇原型食物，也能降低買進高熱量食品的機率。

第三是調整外食的進食順序，用餐時先吃蔬菜與蛋白質，再吃碳水化合物，有助提早產生飽足感，也能讓整體飲食控制更加容易。

最後則是建立「微小替換」習慣，例如：把每天的含糖手搖飲換成無糖茶或氣泡水，外食時選擇「飯少一點」或「醬料分開放」，不必採取極端節食方式，也能逐步降低日常生活中容易被忽略的熱量攝取。

蔡明劼強調，減重困難不應只用「意志力不足」來解釋，了解環境如何影響飲食選擇，再從日常生活中逐步降低誘惑、建立更容易執行的健康習慣，才是較實際且能長期維持的體重管理方式。

除了調整飲食環境，減重後如何避免「復胖」也是體重管理的重要關鍵。本網站曾報導，一項針對近4000名成人的研究發現，減重期間增加步數，並在減重後維持每天約8500步的活動量，有助於長期控制體重。

值得注意的是，減重後反覆復胖可能不只是體重數字回升。家醫科醫師許芷瑜曾指出，快速減重後又迅速復胖的「溜溜球效應」，可能使脂肪更容易堆積，並增加高血壓、糖尿病及心血管疾病風險；極端節食過程中，也可能同時流失肌肉並使基礎代謝下降。另有研究指出，BMI頻繁波動也與較高的心血管疾病風險有關。

因此，比起追求短時間快速瘦身，建立能夠長期維持的生活方式更為重要。除了維持日常活動量外，也可搭配規律睡眠、攝取足夠蛋白質、進行重量訓練以維持肌肉量，同時減少超加工食品，並留意壓力與情緒管理。專家也提醒，肥胖應以長期健康管理的角度看待，找到自己能持續執行的飲食與運動模式，才能降低減重後再次復胖的機率。