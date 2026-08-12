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年底選舉不到4個月 民團籲六都候選人簽署永續、高溫調適等政策承諾

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
綠色公民行動聯盟等多個公民團體上午共同發起「六都市長候選人永續韌性城市政策承諾」，並於記者會正式公布承諾書內容，邀請六都市長候選人加入簽署，支持永續韌性城市。記者曾原信／攝影
綠色公民行動聯盟等多個公民團體上午共同發起「六都市長候選人永續韌性城市政策承諾」，並於記者會正式公布承諾書內容，邀請六都市長候選人加入簽署，支持永續韌性城市。記者曾原信／攝影

年底地方大選在即，綠色公民行動聯盟、台灣氣候行動網絡研究中心等團體今舉行「六都市長候選人永續韌性城市政策承諾」記者會，提出再生能源產業永續轉型、防災韌性與民生保障、高溫調適與健康安全、水患治理轉型及永續交通轉型等5大政策面向，邀請六都市長候選人簽署承諾，各候選人的簽署與回應結果也將於選前公開。

綠色公民行動聯盟資深研究員陳詩婷表示，六都集中了全台大部分的人口、產業、能源需求與交通運輸，也承受著高溫熱浪、極端降雨、都市淹水、能源韌性、公共安全等多重挑戰，六都市長未來的施政能力，也不該只是推動個別政策，而應從市民安全、生活品質與城市永續發展的角度，提出整體性的治理願景，這攸關城市的產業競爭力與長遠發展。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，近5年，台灣熱傷害人數增加1倍，全球升溫2度時，全台每年超過36度的天數將增加10.6天，熱浪增加28天。六都雖有綠化、預警、弱勢關懷及建築節能，但多是業務拼盤，偏重宣導與應變，但宣導及關懷人次不能證明熱傷害下降或社區降溫；老屋過熱、電費負擔、勞工防護及停電備援仍有缺口。

台灣身心障礙者自立生活聯盟常務監事段可薇指出，當極端高溫頻率增加、大規模停電或氣候災害風險升高時，最先受到衝擊的往往就是身心障礙者、高齡者及脆弱族群。有效的防災政策必須建立在日常生活與城市建設中，例如建築物應具備無障礙避難動線與設施，而不是等到災害發生才規劃；城市治理的韌性，也必須建立在「不遺落任何人」的環境正義之上。

台灣河溪網協會秘書長鄒明軒指出，極端氣候下，超出設計標準的強降雨愈趨頻繁，不斷發生淹水情形、引發民怨。過往「築堤束水、加速排水」的傳統治水思維已面臨瓶頸，水患治理必須從河道整治轉向土地調適，尋求更有效、更永續的治理手段，呼籲六都市長候選人採納水患治理轉型的三項策略──土地共同承洪、河川保育及復育、社區與產業耐淹轉型。

還路於民行人路權促進會秘書長長吳宜蒨指出，都市和交通規畫卻長期把人的優先次序放在車輛之後，以車量效率和順暢為主，導致都市環境越來越適合開車、不適合走路，車子越來越多，傷亡數也跟著增長。因此，要解決問題，也必須從制度改革著手，包括制定《雙零交通願景自治條例》，建立跨局處治理機制，將交通零死亡與運輸淨零納入核心施政目標。

與會公民團體表示，六都的城市發展正面臨極端氣候、能源轉型、都市安全等多重挑戰，呼籲六都市長候選人簽署「永續韌性城市政策承諾」，將5大面向納入未來市政藍圖，各候選人的簽署與回應結果也將於選前公開，讓選民了解候選人對永續韌性城市的政策承諾，作為選民評估候選人的重要參考。

六都 高溫 永續

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