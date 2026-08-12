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健康幣上路再延1個月 國健署長：下周至政院報告、最快10月上路

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部國健署署長沈靜芬說，本月底總統府將舉行健康台灣委員會，衛福部國健署會針對健康幣規畫進行報告，並在下周向行政院報告相關規畫，預計上路時間為10月。記者林琮恩／攝影
衛福部國健署署長沈靜芬說，本月底總統府將舉行健康台灣委員會，衛福部國健署會針對健康幣規畫進行報告，並在下周向行政院報告相關規畫，預計上路時間為10月。記者林琮恩／攝影

衛福部規畫「健康幣」政策，民眾打疫苗、做癌篩可兌換雞胸肉等獎勵，實施日程卻一再推延，部長石崇良原稱4月份上路，後續宣布延後至9月。衛福部國健署署長沈靜芬今天說明最新進度，相關規畫進入最後洽談階段，本月底總統府將舉行健康台灣委員會，衛福部國健署會針對健康幣規劃進行報告，並在下周向行政院報告相關規畫，預計上路時間為10月。

外界關注健康幣政策推動時程，沈靜芬指出，本月衛福部將在總統府健康台灣委員會中，簡報健康幣政策規畫，且下周就會赴行政院報告，預計上路時間為今年10月分，健康幣規畫已進入業務細節事項規畫，合作廠商陸續提供可兌換產品名單，經國健署評估後核可，這些產品以健康食品、無糖飲料、豆漿、雞胸肉、雞蛋、健康餐盒為主。

另，為推廣健康幣政策，沈靜芬透露，近期國健署與人壽業者洽談，不少業者樂意協助推廣健康幣，提出民眾若從事成人健檢、癌症篩檢等預防保健措施，在兌換健康幣之餘，也可持健康存摺證明，減免外溢保單保費。外溢保單就是希望民眾以自我照顧行為減免保費，目前洽談方向，人壽系統不會直接與健康幣系統介接，而是請民眾提供健康存摺資料，細節日後將對外界公告。

健康幣 國健署 健康

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